В Петербурге прошли пикеты в день окончания Второй мировой

В Санкт-Петербурге активисты провели на Невском проспекте серию пикетов под лозунгом "За правду о войне против мифов", приуроченную к годовщине окончания Второй мировой войны. В этот день 2 сентября 1945 года на борту крейсера “Миссури” в Токийской бухте была подписана капитуляция Японии перед союзниками.

По словам активистки петербургского демократического движения “Солидарность” Ольги Смирновой, власть представляет войну как борьбу "русского мира" в лице Советского Союза против Запада, что неприемлемо. По ее мнению, такое искажение действительности в духе сталинской пропаганды является надругательством над памятью победы, поэтому сегодня очень важно помнить именно о Второй мировой войне и не делать вид, что война была исключительно Великой Отечественной.

Активисты также хотели сказать и о том, что многие современные реалии, по их мнению, все больше напоминают предвоенное время, и предостеречь от разжигания новой войны.

Участники пикетов напомнили о милитаристских тенденциях диктаторов в конце 30-х годов прошлого века, о захвате чужих территорий и пересмотре норм международного права. Активисты считают, что борьба современной России за свои геополитические интересы в бывших советских республиках является аналогом процессов, приведших в ХХ веке к началу Второй мировой войны.

Еще одной целью пикетов было рассказать о Марше Мира, который активисты планируют провести 24 сентября. Во время акции полицейские задержали человека, который вел видеосъемку мероприятия – активисты подчеркивают, что такое происходит в первый раз. В пикетах приняли участие около полутора десятков человек, сообщает корреспондент Радио Свобода.