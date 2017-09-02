СМИ: десятки геев из Чечни тайно эвакуировались в Канаду

Более 30 представителей ЛГБТ-сообщества из Чечни получили убежище в Канаде благодаря тайной программе канадского правительства. Об этом сообщает издание The Globe and Mail. По данным издания, людей тайно перевозили в течение трех месяцев. В Канаде все они получили официальный статус беженцев.

The Globe and Mail отмечает, что организацией программы эвакуации занималась канадская правозащитная организация Rainbow Railroad. Исполнительный директор организации Кимахи Пауэлл сообщил, что теперь прибывшим в Канаду предстоит обучение языку и дальнейшая интеграция.

О массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне в начале апреля написала "Новая газета". Расследовать преследования гомосексуалов в Чечне призывали представители ООН, США и Евросоюза, Великобритании и международные правозащитные организации.

В руководстве Чеченской республики сообщения о преследовании геев называют ложью. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил правозащитников в попытках заработать на распространении этой информации. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова утверждает, что связалась с родственниками граждан Чечни, о преследовании которых за нетрадиционную сексуальную ориентацию сообщала "Новая газета".