РИА Новости удалило статью об акции мусульман у посольства Мьянмы

С сайта РИА Новости удалили статью о несогласованной акции мусульман в центре Москвы, автор которой сравнил действия протестующих с "подрывной деятельностью" террористической группировки "Исламское государство". Материал был опубликован в рубрике "Мнение", его автор Дмитрий Косырев заявил, что мусульмане, которые 3 сентября вышли на акцию в поддержку народа рохиндж,а якобы "защищают права преступников". Сам митинг в Москве Косырев назвал примером того, что, по его мнению, будут делать идеологи "Исламского государства" после военного поражения. Статья была удалена через час после публикации. Первым на это обратил внимание блогер Алексей Ковалев. Копия статьи Косырева доступна в кэше Google.

В Мьянме, большинство жителей которой буддисты, мусульмане-рохинджа подвергаются притеснениям со стороны местных властей. Десятки тысяч представителей рохинджа в последнее время были вынуждены бежать из страны. За последнюю неделю жертвами столкновений между буддистами и мусульманами в Мьянме стали более 400 человек.

В Москве в воскресенье прошла несогласованная акция мусульман в защиту рохинджа. Протестующие скандировали "Аллаху акбар", полиция в происходящее не вмешивалась. Участники акции разошлись только после того, как их к этому призвал неназванный представитель главы Чечни Рамзана Кадырова. Сам Кадыров позднее заявил, что если Россия поддержит преследования рохинджа в Мьянме, то он выступит против этой позиции. В понедельник митинг в защиту мусульман-рохинджа прошел в Грозном. Руководство Чечни заявило, что в нем участвовали более миллиона человек. Однако по данным издания "Кавказ.Реалии" (проект Радио Свобода), на акции собрались не более 150 тысяч жителей республики.