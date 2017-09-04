Режиссер Алексей Учитель обвинил Поклонскую в поддержке терроризма

Режиссер Алексей Учитель заявил, что в России, по его мнению, под видом религиозной формируется "террористическая организация", поддержку которой оказывает депутат Госдумы Наталья Поклонская. Режиссер считает, что протесты православных активистов против его фильма "Матильда", которые поддерживает Поклонская, являются лишь поводом для этой "террористической организации" заявить о себе. "Мы видим и их идеологов, и организаторов, боевиков … они работают не против кино, они работают против российского государства", – заявил Учитель.

Утром 4 сентября в Екатеринбурге 39-летний житель Свердловской области Денис Мурашов на микроавтобусе попытался протаранить двери в киноконцертный театр "Космос" и поджечь здание. Никто не пострадал, преступники был задержан. СМИ со ссылкой на источники в следственных органах сообщают, что мотивом Мурашова стал прокат в Екатеринбурге фильма "Матильда", против которого выступает Поклонская. Депутат считает, что картина о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской якобы оскорбляет чувства верующих.

Алексей Учитель ранее заявлял об угрозах в его адрес в связи с предстоящим выходом "Матильды". В конце августа в Санкт-Петербурге неизвестные бросили в окна студии режиссера бутылки с зажигательной смесью.