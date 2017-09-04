"Что это, если не терроризм?"

Нападение на киноконцертный зал "Космос" в Екатеринбурге связано с фильмом "Матильда" Алексея Учителя. Об этом сообщает издание znak.com со ссылкой на источник, близкий к следствию. Эта догадка косвенно подтверждается и личностью самого нападавшего, 39-летнего жителя города Ирбит Свердоловской области Дениса Мурашова – по свидетельствам знающих его лично людей, Мурашов был крайне религиозен и в порывах своих религиозных чувств не раз впадал в крайности.

В понедельник рано утром в здание кинотеатра въехал автомобиль УАЗ, в котором была бочка с неизвестной жидкостью и три газовых баллона. После столкновения водитель поджег машину. Пожар потушили в течение получаса, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога".

Видео нападения на кинотеатр "Космос":

​По информации полиции, нападавший – 39-летний житель города Ирбит в Свердловской области, который предположительно состоит на учете у психиатра. Он задержан, его отправили на психиатрическую экспертизу. По данным средств массовой информации, водителя УАЗа зовут Денис Мурашов, и он три года находился в розыске как пропавший без вести. Издание znak.com пишет со ссылкой на правоохранительные органы, что в июле 2015 года Мурашов был объявлен в розыск как "утративший связь с родственниками" после отъезда в Екатеринбург. Сообщалось, что последний раз он выходил на связь 7 июля 2015 года.

В СМИ также появился фрагмент допроса Дениса Мурашова, который сообщает, что приехал в Екатеринбург накануне, воскресенье провел в Храме на Крови, а в понедельник отправился "в кино".

Znak.com со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщает, что Мурашов попытался сжечь кинотеатр "Космос" из-за фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя о романе балерины Матильды Кшесинской и будущего российского императора Николая II. Пользователи социальных сетей заметили, что в своем аккаунте в "Одноклассниках" Денис Мурашов много пишет о православии. Ранее так называемые православные активисты угрожали поджигать кинотеатры, которые решатся показать фильм Алексея Учителя "Матильда".

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман написал в "Твиттере", что считает нападение на "Космос" "терактом", и "передал привет" Наталье Поклонской. После этого Ройзман дал интервью РБК, в котором назвал нападавшего "православным футбольным фанатом".

В ответ на свою реплику Ройзман получил от Поклонской целую отповедь в семи (!) твитах:

В кинотеатре "Космос" 2 сентября начался Уральский открытый фестиваль российского кино, и "Матильду" там показывать не собирались. Директор этого фестиваля, председатель Свердловской организации Союза кинематографистов России Владимир Макеранец, полагает, что оценивать фильмы должны зрители, но не таким образом:

Это такое предупреждение

– Это то же самое безумие, которое существует на сегодняшний день. "Я "Тангейзера" не смотрел, но это плохо", "Я "Матильду" не видел, но это недопустимо". Я думаю, что и произошедшее отсюда. А называть это терактом, когда ни одного человека не было в "Космосе", это было раннее-раннее утро... Я уверен, что это не теракт. Это такая пугалка, такое предупреждение.

– Предупреждение кому?

– Я не знаю, кому. "Космос" при чем тут? Ни при чем. И типично, что "Матильды" нет в конкурсе [Уральского открытого фестиваля российского кино].

– Было ли что-то в программе фестиваля, что могло бы вызвать какое-то двусмысленное толкование?

– Фестиваль называется "Открытый Уральский фестиваль российского кино", там были и есть российские картины. Что там вызвало что-то у кого-то, я не могу сказать. Это российское кино. Для этого и фестиваль, чтобы показать это кино, которое достойно зрителя. Вот и все. Это зрительский фестиваль. Приходите, смотрите, делайте свои выводы. Дальше будем обсуждать.

– Как на работе фестиваля скажется этот инцидент?

– Никак. Замечательный город. Уже Ельцин-центр ответил, поддержал. И мы переносим те картины, которые должны быть в "Космосе", на вторую площадку в Ельцин-центре. Огромное им спасибо.

Автомат в руки очень просто взять

​– Связываете ли вы призывы "сжигать кинотеатры, где показывают фильм "Матильда", и то, что произошло сегодня?

– Там были призывы, а это действие. Мы показываем кино. Эти претензии не к нам. Есть разрешительное прокатное удостоверение. У нас есть основание показывать эту картину. Вот и все. А судить зрителям. Но судить не так! Автомат в руки очень просто взять.

– Как эта ситуация будет сказываться на том, что будет с российским кино?

– Вопрос глобальный. И это, к сожалению, проблема тех, кто занимается кинематографом в любом виде – в производстве, в прокате. Это проблема достаточно серьезная, и ее кинематографисты не могут решить, это проблема государства, – заключает Владимир Макеранец.

Федор Крашенинников, екатеринбургский политолог, считает нападение на кинотеатр "Космос" "терактом" и полагает, что случившееся стало следствием "насаждения клерикальной идеологии":

– Я считаю, что если человек покупает машину, загружает ее взрывчатыми веществами, выбирает очень рациональное время, когда вокруг этого здания не стоят другие машины, к нему можно подъехать вплотную, подъезжает вплотную, сначала пытается протаранить, потом выходит и аккуратно поджигает, отгоняя случайного свидетеля, говоря: "Уходи, а то сейчас рванет", это все похоже на очень рациональное и спланированное мероприятие. Если учесть, что киноконцертный зал "Космос" находится в самом центре Екатеринбурга, в 200 метрах от Храма на Крови и буквально в 100 метрах от того места, где планируется построить скандальный храм на воде, то более идеального места для теракта и придумать нельзя. Тем более что вчера и сегодня там стартует фестиваль российского кино. Плюс человек никуда не прячется и совершенно спокойно говорит, что вчера провел весь день в православном храме и что это знак протеста против демонстрации "Матильды". Что это еще может быть, кроме как терроризм?! А если учесть, что борцы с фильмом "Матильда" уже предупреждали, что будут давить, угрожали, и [Алексею] Учителю в офис прилетела "зажигалка", мне кажется, что все складывается в одну линию. И если даже человек действовал в одиночку, он неадекватен, не в себе, то это ничего не меняет. Потому что люди в пограничном психологическом и психическом состоянии – это идеальная почва для того, чтобы их сподвигнуть на теракт. Плюс достаточно посмотреть его страничку в социальной сети в "Одноклассниках", она вся заполнена очень типичными вещами. Он там ругает Украину. Он публикует материалы, что нельзя брать паспорт – это печать Антихриста. Он там пишет про каких-то святых. Человек живет и фотографируется в храмах, купается в купели и т. д. Это такой православный фундаменталист, радикально настроенный. И вполне все укладывается в одну абсолютную цепочку вокруг этого фильма "Матильда" и нагнетания напряженности.

Нельзя бесконечно проповедовать ненависть и православный фундаментализм, а потом удивляться, откуда берутся такие люди

​– Какую опасность представляют такие люди? Чем могут грозить такие одиночные акции?

– Опасность представляют не люди, а насаждение клерикальной идеологии, фундаментализма и насильственного обращения населения в радикальное православие. Чтобы вы просто поняли, в каком контексте происходит все это мероприятие. У нас через неделю выборы губернатора. Губернатору в области похвастаться нечем: экономика в развале. Единственное, чем он занимается, – вместе со своими друзьями-олигархами, которые поддерживают церковь, он занимается как раз насаждением этого клерикального мракобесия. Главная концепция, которой они все занимаются, – это построить на городском пруду храм. И буквально позавчера, то есть накануне этого "теракта", 2000 горожан вышли на улицу, взялись за руки и пытались сохранить пруд от застройки его храмом.

Акция против постройки храма на пруду:

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Это нагнетание нетерпимости, насильственного клерикального мракобесия ведет к тому, что не совсем адекватные люди начинают сходить с ума. Я абсолютно точно считаю, что даже если этот человек сошел с ума в одиночку, сам по себе, и за ним не стоит никакая террористическая организация или сеть каких-то православных боевиков, вполне очевидно, что на его не очень здоровую психику так сильно и плохо подействовало происходящее в стране и в области. Вот и все. Нельзя бесконечно проповедовать ненависть и православный фундаментализм, а потом удивляться, откуда берутся такие люди. Вот оттуда и берутся.

– Выходит, такие истории будут повторяться?

– Я не удивлюсь. Они уже повторяются. В Петербурге офис режиссеру поджигали? Поджигали. Угрозы журналистка Винокурова получала? Получала. Это уже цепь событий. Это не первое их "мероприятие". Волна насилия, которая идет, связана не только с фильмом "Матильда". Она связана с насаждением насильственного строительства храмов поперек воли людей. Государство и церковь методично противопоставляют себя людям. Поэтому им нужны вот эти радикально настроенные люди, которые ходят на все мероприятия, которые кричат: "Мы православные, а вы – никто!" А некоторые люди потом действительно сходят с ума и начинают заниматься такими вещами, – говорит Федор Крашенинников.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" выходит в прокат 25 октября, однако уже приобрел немало противников, главным из которых стала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что картина Учителя оскорбляет чувства верующих.

В ночь на 31 августа неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в окна студии "Лендок", которой руководит режиссер Алексей Учитель. В полиции не исключают, что к нападению на "Лендок" могут быть причастны противники выхода фильма. 12 августа напротив здания студии так называемые православные активисты вывесили баннер "За веру, царя и Отечество! Учитель, руки прочь от русского царя!". Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Адвокаты Алексея Учителя обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе Федеральной службы безопасности Александру Бортникову с просьбой обеспечить безопасность режиссера, а также безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут фильм "Матильда". Адвокат Учителя отметил, что угрозы режиссеру и кинотеатрам поступали от организации "Христианское государство – Святая Русь".

В понедельник также стало известно, что Первый канал отказался от показа сериальной версии "Матильды". Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу канала. По словам Алексея Учителя, он должен был выйти на экраны в 2018 или 2019 году.