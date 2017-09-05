Путин: Москва может сократить дипмиссию США ещё на 155 человек

Москва может дополнительно сократить штат американской дипломатической миссии на 155 человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции саммита БРИКС в китайском городе Сямэнь.

Путин объяснил, что из 455 российских дипломатов в США 155 человек работают при ООН и не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартаменте. Таким образом, по словам Путина, для "полного паритета" между российской и американской дипмиссиями следует сократить ещё 155 американских дипломатов. Однако Москва пока не будет этого делать, добавил Путин.

Он также заявил, что поручил МИД России через суд оспорить решение Вашингтона, который запретил Москве пользоваться консульствами и торговыми представительствами. По мнению российского президента, это нарушает имущественные права России.

28 июля Москва потребовала от Вашингтона сократить к 1 сентября на 755 человек штат посольства в Москве и генконсульств в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке – в ответ на принятие 27 июля Конгрессом США законопроекта о расширении санкций против России.

США, в свою очередь, заявили, что прекращают работу российского генерального консульства в Сан-Франциско и представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке.