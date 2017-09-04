Навальный: в Чечне создан "экстремистский исламистский режим"

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что в Чечне, по его мнению, создан "экстремистский исламистский режим", который угрожает России и всему миру "армией смертников". Так политик прокомментировал митинг в Грозном, во время которого один из представителей главы Чечни Рамзана Кадырова пригрозил направить в Мьянму многотысячную армию. "И каждый из этих воинов любит смерть намного больше, чем они свою … жизнь", – добавил представитель Кадырова. Навальный сравнил эти слова с заявлениями террористов.

Митинг 4 сентября в Грозном проходил в поддержку мусульман-рохинджа в Мьянме. Руководство Чечни утверждает, что в акции участвовали более миллиона человек.

Накануне акция в поддержку рохинджа прошла в Москве – к посольству Мьянмы пришли сотни мусульман, они скандировали "Аллаху акбар", полиция в происходящее не вмешивалась. Протестующие разошлись только после того, как их этому призвал неназванный представитель главы Чечни. Сам Кадыров позднее заявил, что если Россия поддержит преследования рохинджа в Мьянме, то он выступит против этой позиции.

В Кремле пока не прокомментировали акции мусульман. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него "пока не было времени", чтобы ознакомиться с высказываниями Кадырова.

В Мьянме, большинство жителей которой буддисты, мусульмане-рохинджа подвергаются притеснениям со стороны местных властей. Десятки тысяч представителей рохинджа в последнее время были вынуждены бежать из страны. За последнюю неделю жертвами столкновений между буддистами и мусульманами в Мьянме стали более 400 человек.