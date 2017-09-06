Януковича обвиняют в конституционном перевороте в 2010 году

Генеральная прокуратура Украины обвинила бывшего президента страны Виктора Януковича в конституционном перевороте и в незаконном захвате власти в 2010 году. Об этом сообщил в фейсбуке генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Обвинения в рамках этого дела также предъявлены бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу.

В 2010 году на Украине были отменены поправки к Конституции, принятые в 2004 году, которые ограничивали полномочия президента и расширяли полномочия парламента и правительства. Решение принимал Конституционный суд без голосования в Верховной раде. Противники Януковича завили о незаконности таких действий.

На Украине против Виктора Януковича открыто несколько уголовных дел. Бывшего президента, который сейчас скрывается в России,обвиняют в убийствах граждан во время массовых протестов в Киеве в 2013–2014 годах,"посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины","государственной измене" и "ведение агрессивной войны". Среди ключевых доказательств вины экс-президента фигурирует фотокопия его письма, направленного им в марте 2014 года в Совет Федерации России и в администрацию президента Путина с призывом ввести войска на территорию Украины. Обвинение требует осудить Януковича к пожизненному сроку заключения.