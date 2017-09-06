Политик из ниоткуда

После появления слухов о том, что Владимиру Путину на президентских выборах 2018 года в качестве символического соперника нужна женщина, все стали обсуждать возможность участия в выборах Ксении Собчак. Однако, на "женском поле" нашлись и другие игроки: руководство российской партии "Зеленые" объявило, что на пост президента может быть выдвинута представитель этой политической силы, депутат Курултая Башкирии Руфина Шагапова. Съезд "Зеленых", на котором может быть официально объявлено о выдвижении Шагаповой, состоится в ноябре.

Политический взлет Руфины Шагаповой начался буквально из ниоткуда. В ее биографии до того, как она стала депутатом Курултая Республики Башкортостан, нет ничего примечательного. Родилась в 1975 году в селе Менеузтамак в Миякинском районе Башкирии, окончила Башкирский государственный университет (БГУ), работала учителем в сельской школе, затем перешла на работу в Институт права при БГУ, где трудилась сперва лаборантом и ассистентом кафедры, а затем стала старшим преподавателем. В Институте права Руфина Шагапова провела долгие 20 лет, вплоть до выборов в республиканский парламент (кстати, в одно и то же время с ней в этом институте работал Радий Хабиров, впоследствии ставший руководителем администрации президента Башкирии, затем – заместителем начальника управления по внутренней политике администрации президента России, а ныне возглавляющий город Красногорск в Московской области).

Сама Руфина Шагапова, наверное, не согласилась бы с оценкой ее биографии, как непримечательной. "Я вообще как будто всю жизнь готовила себя к депутатской работе – была общественником, юристом, преподавателем", - рассказала она в беседе с корреспондентом Радио Свобода.

Судьба Руфины Шагаповой круто изменилась в 2013 году – она вступила в "Зеленый альянс", возглавлявшийся миллиардером Глебом Фетисовым, и от этой партии была выдвинута кандидатом в Госсобрание Башкирии по Вазовскому избирательному округу № 11 в Уфе. Вместе с ней баллотировались восемь кандидатов-мужчин; от «Единой России» ее конкурентом был малоизвестный адвокат Илья Бурашников. Выборы Руфина Шагапова выиграла с результатом 34,19 %.

Наблюдатели обратили внимание на то, что по спискам "Альянс зеленых" на этой же территории получил всего 3,11% голосов избирателей; такие же скромные результаты у партии были и в целом по республике. Эксперты Комитета гражданских инициатив и движения "ГОЛОС", анализировавшие ход и итоги выборов, пришли к выводу, что эти депутатские мандаты были получены при помощи административного ресурса в награду за более-менее эффективно исполненное "спойлерство".

Шагапова всегда выполняла эту функцию спойлера

"Мне кажется, что Шагапова всегда выполняла эту функцию спойлера, которая отведена ей и сейчас, - говорит уфимский политолог Станислав Шкель. – В парламент она пришла на волне экологических протестов и, думается, ее роль, в том числе, заключалась в том, чтобы сбить, пригасить эту волну".

Впрочем, сама Руфина Шагапова уверена в честности своей победы. "У меня было восемь соперников-мужчин и я априори понимала, что у меня – преимущество. В ходе кампании я общалась с избирателями и многие мне говорили – для нас лучше, чтобы в парламент прошла женщина. К женщинам доверия у людей больше".

После выборов карьера Руфины Шагаповой двигалась только вверх. В Госсобрании она сразу же становится заместителем председателя постоянного комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, руководителем рабочей группы парламента по совершенствованию экологического законодательства. Позднее она также становится членом федерального экологического совета при министерстве природных ресурсов и экологии РФ, экспертом Общероссийского народного фронта.

Став депутатом, Руфина Шагапова тут же включается в общественные экологические кампании, проходившие в то время в республике – протесты против строительства в черте Уфы деревообрабатывающего комбината компании "Кроношпан" и против передачи природных памятников - гор-шихан Торатау и Юрактау под Стерлитамаком - "Башкирской содовой компании", для сырьевой разработки. Она устраивает экологические субботники на горе Торатау, круглые столы и другие акции в защиту гор. Правда, некоторые независимые экологи подметили, что активность депутата по этой проблеме стала заметна только после того, как в защиту Шихан определенно высказался глава республики Рустэм Хамитов.

Еще менее понятной для общественников была позиция Шагаповой по строительству завода "Кроношпан". Так, посетив в составе группы башкирских журналистов и экологов аналогичный действующий завод в подмосковном Егорьевске, депутат заявила, что производство не представляет опасности для жителей.

Вместо того, чтобы поговорить с жителями, она удовольствовалась тем, что ей показали сам завод, и ушла на банкет

"Отношение нашего движения к Руфине Шагаповой с самого начала было достаточно негативным, - говорит уфимская активистка движения «СтопКроношпан» Вероника Попова. - В самом начале с ней была договоренность, что она поедет в подмосковный Егорьевск и посмотрит, как там все обстоит на самом деле. Она же, вместо того, чтобы исследовать окрестности «Кроношпана», поговорить с жителями, удовольствовалась тем, что ей показали сам завод, и ушла на банкет. Этот банкет ей вспоминали на протяжении долгого времени. В целом, ее позиция по Кроношпану крайне неоднозначна. С одной стороны она демонстрировала желание что-то сделать, с другой – мы не понимали, чего она хочет, не видели от нее какой-то реальной помощи".

На общественных слушаниях по "Кроношпану", состоявшихся осенью 2013 года, противники строительства возмутились выступлением Шагаповой, неосторожно призвавшей участников не обращать внимания на "проплаченную часть зала". Депутата заставили извиниться и покинуть трибуну.

"Действительно, по «Кроношпану» ее первоначальная риторика была такой – «и нашим, и вашим»; она пыталась разобраться в проблеме, - говорит парламентский корреспондент оппозиционного издания «Про Уфу» Рамиль Рахматов. - Она соглашалась с тем, что строительство завода в черте города было непродуманным решением, что экологические нормы были нарушены и, самое главное, что с людьми, с местным населением вообще не советовались. В дальнейшем она где-то соглашается с противниками строительства, где-то со сторонниками. Здесь, действительно, у нее нет такой четкой позиции, как например по Шиханам. Что касается выборов 2013 года – да, тогда власти для изображения демократичности кампании, для изображения многопартийности в Госсобрании позволили пройти в парламент ей и ряду других кандидатов от партий вообще никак в республике не обозначенных. Другое дело, что, на мой взгляд, уже в самом парламенте эти депутаты проявили себя не самым худшим образом по сравнению с большинством других. Руфина Шагапова активно работала весь созыв, причем работала как в конструктивном для власти ключе, так и в тех моментах, которые власти были не особенно приятны, например, по проблеме Шихан. В целом, я считаю, что она – довольно яркий парламентарий на общем сером фоне республиканского Госсобрания"

Время от времени Руфина Шагапова позволяет себе делать разного плана неординарные для типичного башкирского депутата высказывания и поступки. Так, в феврале 2015 года она заявила, что будет голосовать в Госсобрании против поправок в местный кодекс о выборах, лишающих юридической силы увеличенную форму протокола с предварительными итогами голосования. В марте нынешнего года Шагапова высказалась в поддержку задержанных на митингах сторонников Алексея Навального студентов и школьников, заявив, что "этих молодых людей надо отпускать, за исключением тех, кто нарушил закон из хулиганских побуждений" и что "эти парни и девушки пришли на митинги не потому, что ими двигали узкие политические интересы, а потому что они научились задавать вопросы, иметь гражданскую позицию по таким вопросам, как коррупция". А летом нынешнего года неожиданно выступила за отмену моратория на смертную казнь в отношении преступников, совершивших насилие над детьми.

Защита гор-шихан, выступления в защиту заповедников и другая экологическая проблематика, в том числе, популярная тема спасения знаменитой бурзянской пчелы, сделали Руфину Шагапову известной в Башкирии. Агентство политических и экономических исследований, составляющее ежегодные рейтинги влиятельности башкирских политиков, включило ее в группу "средней влиятельности" среди 50 наиболее известных в республике политиков.

В 2016 году Руфина Шагапова делает новый рывок в карьере – она покидает полуразвалившийся "Альянс зеленых" (миллиардер Глеб Фетисов, которого некоторые наблюдатели называли ее покровителем, к тому времени уже находится под следствием) и переходит в Российскую экологическую партию "Зеленые", где сразу становится заместителем председателя партии, координатором по Приволжскому федеральному округу и возглавляет республиканское партийное отделение. В том же году от этой партии Шагапова баллотируется в Госдуму по Стерлитамакскому одномандатному округу № 8. На выборах она занимает третье место, уступив лишь представителю "Единой России", главе администрации Стерлитамака Алексею Изотову и коммунисту Вадиму Старову. Той же осенью она руководит избирательной кампанией партии на выборах в местные муниципалитеты, где "зеленые" получают 29 мест в местных Советах.

С таким политическим багажом Шагапова подошла к рубежу осени нынешнего года, когда заявление лидера "зеленых" Анатолия Панфилова о том, что партия рассматривает ее в качестве возможного кандидата в президенты России, вдруг наделило ее всероссийской известностью.

Как пояснила Руфина Шагапова в разговоре с Радио Свобода, для нее это известие не стало неожиданным.

"Конечно, я об этом знала. Это обсуждалось в партии еще летом и, естественно, со мной согласовывалось. Я тогда сказала, что мои амбиции позволяют мне согласиться с этим предложением. Мне очень приятно, что партия доверила мне такое ответственное дело. Я понимаю, что для меня это как для молодого политика серьезный шанс проявиться, показать себя, а самое главное – это возможность донести до широкого круга людей идеи партии, какие-то свои идеи, рассказать о том, чем занимаются «зеленые». Это даже гораздо важнее, чем личные устремления. Но окончательное решение по выдвижению будут принимать Совет партии и съезд, когда начнется избирательная кампания".

Абсолютное отсутствие опыта работы в исполнительной власти возможного кандидата в президенты страны не смущает. "У меня и опыта работы депутатом не было в 2013 году. И справляюсь, думаю, неплохо", - говорит Шагапова.

"Конечно, для партии это шаг больше демонстрационный, но лично для Шагаповой это определенно точка роста ее дальнейшей карьеры. Теперь она замечена и на федеральном уровне, что автоматически повышает ее статус и на уровне республики. Напомню, что в следующем году в Башкирии пройдут очередные выборы в Госсобрание, в которых Шагапова, несомненно, будет участвовать", - считает башкирский журналист Рамиль Рахматов.

"Я к новости о возможном выдвижении Шагаповой в президенты сразу отнесся иронически, - говорит уфимский политолог Станислав Шкель. – Я вообще сомневаюсь, что дело дойдет до ее официального выдвижения - очень уже мелкий и совсем неизвестный она игрок для федерального уровня. Это просто партийные лидеры «зеленых» таким образом «откликнулись» на новость о том, что АП ищет кандидата-женщину для спарринг-партнерства с Путиным. Теперь эта партия получит некоторую известность, но ненадолго. В целом же, все это выглядит несерьезно".