"Довести до фарса"

В пятницу газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на неназванных "собеседников" в администрации президента России о том, что спарринг-партнером Путина на выборах 2018 года может стать женщина. В публикации назывались самые разные кандидатуры, но обсуждение лишь одной из них стало главной темой для разговров в социальных сетях: это Ксения Собчак, которая, по словам собеседника "Ведомостей", была бы для российского президента "идеальным вариантом".

"Собчак демонстрирует образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику. Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины. Вопрос – решится ли она", - говорилось о Собчак в статье устами таинственного собеседника.

Ответ Собчак не заставил себя ждать, но получился двусмысленным – он звучал как опровержение, но многие увидели между его строк подтверждение того, что дочка первого губернатора Санкт-Петербурга действительно собралась баллотироваться на пост главы государства и, следовательно, готова помочь Путину создать видимость конкуренции на выборах и оттянуть на себя голоса сторонников Алексея Навального.

Ксения Собчак:

Сегодня я прочитала Ведомости и РБК про то, что Путину нужна женщина. Сразу вспомнился "ДРАКОН" Шварца. Захотелось оправдаться: мол, не такая я, уж и хорошая, и вообще, посмотрите на других, вон, у вас там и Мизулина, и Яровая под боком. Поклонская, на худой конец. Правда, она любит другого, но вам же не для любви, а для выборов. Съедите и забудете.

Но тут проснулись, потревоженные выдумками о том, что я проект администрации президента, мои гордость и независимость.

В течение многих лет я долго думала что надо заниматься если не политикой, которую всю выжгли - то точно общественной работой. Все это я начала делать не вчера, а 6 лет назад. Я всегда прямо и открыто, не спрашивая разрешения ни у кого, высказывала свою позицию по многим острым общественно-политическим вопросам. Я была на Болотной и Сахарова, я выступала на митингах, была наблюдателем на выборах, участвовала в координационном совете оппозиции, задавала неудобные вопросы президенту про Чечню на пресс-конференции и делала, и продолжаю делать общественно-политические программы на телеканале «Дождь».

Мне 36 лет. Я взрослый человек. Я думаю и беспокоюсь о муже Максиме и сыне Платоне. Ему жить в пост Путинской России. Какой она будет - зависит и от меня тоже. Я могу сделать больше чем я делала все эти годы. И, недавно, когда отмечали 80 лет папы, я поняла, что не просто могу, но что должна что-то сделать. Я могу вести всю жизнь телепередачи и меня даже, наверное, когда-нибудь вернут в эфир

Федеральных каналов. Но я всегда буду чувствовать, что не сделала все что могла.

Именно эти выборы 2018 года были бы правильным вызовом для человека, который хочет вернуть политику в страну. И этот вызов адресован не только мне, но и миллионам русских людей, которые подумывают бросить все и уехать или просто уже сидят в тюрьме по наветам и лжи, как мой друг Кирилл Серебренников.

И какой она (Россия) будет: закрытой, отчужденной, архаичной, душащей инакомыслие, уравнивающей своих граждан под одну гребенку и рубящей ради этого головы своим же соотечественникам или свободномыслящей, современной, побуждающей к развитию собственных идей и бизнеса страной - зависит от всех нас и от меня в том числе...

Сегодняшние публикации меня поставили в очень тяжелое положение: мало того, что я еще никуда не иду - меня уже пытаются выставить марионеткой администрации президента. Это ложь. У меня не было и не могло быть ни прямых, ни косвенных контактов с администрацией президента на эту тему. Мне не нужно их благословение. Я сама решу: как и что мне делать. Никто не будет мной манипулировать, устраивая сливы и провокации в прессе. И как только я решу или решусь вы узнаете это от меня лично.

Алексей Соломин:

Ксения Собчак наехала на "Ведомости", но на мой взгляд, зря. Многие просто невнимательно читают текст (а потому, опять же на мой взгляд, преувеличивают его важность): "Согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии, знает другой человек, близкий к администрации. Идеальный вариант – Ксения Собчак, демонстрирующая образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику, рассуждает еще один собеседник, близкий к администрации: умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос – решится ли она". Ни слова нет о том, что с ней ведутся переговоры или о том. что она согласилась участвовать в этом проекте. Чувак говорит: ну вот, хорошо бы если такая женщина, как Ксения Собчак решилась бы участвовать. Конечно, по идее, ей должны были позвонить - узнать ее мнение. Но не обязаны, потому что никаких утверждений, требующих подтверждения или опровержения там нет. Этот источник мог сказать: Ну, вот хорошо бы такого, как Махатма Ганди.

Politburo 2.0:

Женщины-кандидаты в президенты у нас уже были. Давайте уж сразу трансгендера

​Андрей Солдатов:

Логично, довести до фарса

​Собчак сразу же припомнили и ее последний "выход в политику" - активное участие в "болотных протестах" 2012 года и "Координационном совете оппозиции".

Немногие политологи, рискнувшие всерьез обсуждать выдвижение Собчак в президенты, отмечают, что оно будет проблематичным и по другим причинам.

Павел Святенков:

"Ксения Собчак одновременно и яркая медийная фигура, и может при определенных обстоятельствах сыграть роль оппозиционного кандидата. Но с аппаратной точки зрения, я думаю, она воспринимает такое предложение как попытку «подставить» ее перед Путиным. А ей это по семейным обстоятельствам совсем не нужно. И поэтому она с ужасом отказывается. Чтобы она выдвинулась, нужно, чтобы Путин ее лично попросил. Поэтому попытки оживить выборы будут предприниматься. Вопрос только в том, с помощью кого? Ведь ситуация, когда кандидат ярок и при этом ни на что не претендует, сама по себе содержит противоречие".

Алексей Макаркин:

"Сама Собчак вряд ли в этом заинтересована. Ее участие в президентской компании сразу же приведет к обвинениям в сговоре с властью. Она окажется под ударом, и ей это совершенно не выгодно. Недаром, она уже отреагировала критически. … Разговоры о выдвижении Собчак — это попытка создания такого квази-Прохорова. Тогда (на выборах 2012 года) за него голосовала условно модернистская часть общества. Но Прохоров, известный как миллиардер и общественник, хотя бы для части россиян стал образцом. Они думали, что раз он заработал миллиарды, то может сделает это и для страны. Такого типа кандидаты были и на Западе. Пусть теоретически, но его рассматривали как возможного президента. А вот Ксения Собчак в такой роли воспринималась бы несерьезно и даже вызывала бы раздражение".

Впрочем, за редкими исключениями, как в этом случае, обсуждение выдвижения Собчак в президенты продолжилось в традиционном стиле "соцсети высмеяли":

Станислав Яковлев:

Холмогорова, я думаю, надо выдвинуть. Бородатая женщина, с одной стороны, это очень традиционно, а с другой - до сих пор смешно.

Справедливости ради стоит сказать, что нашлись и те, кто, кажется, искренне обрадовался новостям о возможно выдвижении Собчак в президенты России:

Сергей Тимченко:

Думаю, Собчак будет хорошим президентом. Любой следующий президент будет очень хорошим по сравнению с нынешним, пока не выживет из ума и не начнёт фальсифицировать выборы. Но в любом случае у него не будет столько имбецилов друзей, угробивших экономику России через вывод триллиона долларов в офшоры, потому что больше нечего выводить

Александр Вулых:

Торжественный голос диктора Большого Кремлевского дворца: "Президент Российской Федерации Ксения Анатольевна Собчак!"... Все встают. Несмолкаемые овации на протяжении шести минут двадцати трех секунд... Дожить бы до такого дня!

Хотя порой за восторгами скрывается плохо замаскированная (и довольно злая) ирония:

Ксения Собчак фигурирует в СМИ в связке с президентскими выборами 2018 года не первый раз. Петербургский политолог Владимир Гельман, например, в свое время (в шутку, как он говорит сам) предлагал Путину сделать дочку Анатолия Собчака своей преемницей.

Владимир Петров:

Говорил о том, что Кремль готовит кандидата Собчак еще два года назад.

Сергей Марков:

Выдвижение на президентские выборы Ксении Собчак? В мире будет воспринято как анекдот: радикальным конкурентом президенту Путину будет дочь политического учителя Путина и дочь действующего члена верхней палаты парламента, которая де факто формируется властью? Я просто представляю, что будут говорить и писать. Язвительно хохотать и злобно издеваться западная пресса при таком кандидате будет весь год. Это было бы сильнейшим ударом по легитимности президентских выборов. В России других женщин что ли нет?

Екатерина Шульман:

Слушайте, что ж тут непонятного-то. Им нужна хоть какая-то явка, а кто придет смотреть на парад живых мертвецов? Одними сотрудниками ГБУ Жилищник и ГБУ Охранник можно обойтись (и обойдутся в итоге, куда денутся), но пока трепыхаются политменеджеры - им кажется, что есть надежда завлечь хоть кого-то живого - на кандидата-бабу, на кандидата-молодежь, на кандидата-черта лысого.

Наталья Калинина:

Есть много прекрасных женщин на свете. Не только красивых, а ещё и умных и очень образованных. Долго думали в Администрации президента, кого бы предложить на предстоящие выборы 18 марта в качестве альтернативы ВВПутину... И.... придумали. Ксюша Собчак, дочка известного демократа и либерала-эврика! Эврика! Она спасёт не только Россию, а и Путина. Договорятся. Устраивают очередную клоунаду с выборами.

Казалось бы, слухи о выдвижении Собчак могли спровоцировать очередную волну разговоров о недостатке женщин в российской политике (недавно эту тему уже поднимала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко), но нет – в условиях, когда реальный победитель выборов известен заранее, добиться этого организаторам «вброса» об участии Собчак в выборах не удалось.

Наталья Сидорова:

А Волочкову - в министры культуры!

В постах об участии Ксении Собчак и вообще кандидата-женщины в выборах, которые можно было бы объединить характеристикой "обесценивание", чаще других мелькала фамилия Ольги Бузовой – бывшей со-ведущей Собчак в проекте "Дом-2":

Роман Борисов:

Заявление кандидата в спойлеры. Настолько нас простых людей не то что не уважать, а даже не принимать в расчет... А Бузову не пригласили поучаствовать? Славная была бы тройка... Дна нет.

Егор Смелый:

Пришла новость, что Ксения Собчак может стать возможным соперником Путина на выборах президента в 2018 году, тогда уж лучше сразу Бузову.

Екатерина Степанова:

Выборы с участием Собчак предложили провести на «лобном месте» «Дома-2»

На фоне ернических комментариев сама Ксения Собчак упорно пыталась перевести разговоры о своем участи в выборах в шутку. Ответы ей, впрочем, порой были вполне серьезными:

​Для участия в выборах любому кандидату – и Ксении Собчак тоже – придется согласовать свое выдвижение с одной из парламентских партий (пока никто из их представителей ей такого предложения не сделал) или собирать подписи (для этого у нее осталось совсем немного времени). Возрастной ценз Собчак преодолела совсем недавно: согласно Конституции, президентом России может стать человек в возрасте 35 лет и старше (5 ноября Собчак исполнится 36). Женщины баллотировались в президенты РФ дважды: в 2000-м году это была Элла Памфилова, ныне глава Центризбиркома, а четыре года спустя – Ирина Хакамада, кандидат от "Союза правых сил". Памфилова набрала на выборах 1,01%, Хакамада – 3,84%.