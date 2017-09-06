Продлен арест Дмитрия Борисова, участника акции 26 марта

Басманный суд Москвы продлил до 18 октября арест Дмитрия Борисова – участника антикоррупционной акции 26 марта.

Он обвиняется в применении насилия против представителя власти.

По версии следствия, в ходе акции протеста в Москве Борисов два раза ударил ногой полицейского. Свою вину активист отрицает. Он был задержан 8 июня, уже 9-го арестован.

Ранее в среду прямо в суде приставы задержали сестру обвиняемого Ксению Борисову за попытку обнять брата. По данным "Интерфакса", на нее составили протокол о нарушении порядка конвоирования в суде, после чего отпустили.

В августе правозащитный центр "Мемориал" признал Дмитрия Борисова – активиста движения "14%" – политическим заключенным и потребовал его немедленно освободить.

По "делу 26 марта" осуждены уже четыре человека: Андрей Косых – к 4 годам лишения свободы, Юрий Кулий – к 8 месяцам колонии-поселения, Александр Шпаков – к полутора годам заключения, Станислав Зимовец – к двум с половиной годам. Приговоров ожидают Дмитрий Борисов, Дмитрий Крепкин и Алексей Политиков, которых также обвиняют в применении насилия против полицейских.

26 марта в десятках городах России прошли акции против коррупции, Были задержаны более полутора тысяч человек, в основном – в Москве и Петербурге.

