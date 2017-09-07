Бизнесмен, захвативший отделение банка в Москве, получил 12 лет колонии

Бизнесмен Арам Петросян, захвативший отделение "Ситибанка" в Москве в августе прошлого года, приговорен к 12 годам колонии строгого режима, сообщает РАПСИ. Мосгорсуд в четверг признал Петросяна виновным по статьям о теракте и захвате заложников. Подсудимый частично признал вину и заявил, что не считает себя террористом.

24 августа 2016 года 55-летний обанкротившийся предприниматель Арам Петросян пришел в отделение "Ситибанка" в центре Москвы с закрепленной на груди коробкой и взял в заложники четырех человек, угрожая взрывом. Позднее он всех отпустил и сдался полиции.

Предмет, который принес Петросян, оказался муляжом бомбы. Сам бизнесмен заявил, что не собирался никого убивать. Ранее он опубликовал видеообращение к президенту России, в котором потребовал признать на государственном уровне банкротство физических и юридических лиц болезнью, а также создать новый институт по проблемам банкротства.