В Южной Корее провели акцию против развертывания системы ПРО

В Южной Корее произошли столкновения между участниками акции против развертывания американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD и полицией. Пострадали около 40 человек. Об этом сообщает Reuters.

Беспорядки произошли в 200 километрах к югу от Сеула. В этом месте уже развернуты две пусковые установки и радар. Накануне власти объявили, что в ближайшее время разместят оставшиеся четыре противоракетные установки.

Против развертывание систем ПРО в Южной Корее выступил Китай. Китайские власти сделали представление послу Южной Кореи в КНО. В министерстве иностранных дел Китая заявили, что Сеул и Вашингтон должны учитывать опасения стран региона по поводу обеспечение национальной безопасности. Китай призывает оказывать давление на Пхеньян путем расширения санкций Совета безопасности ООН.

США начали развертывание новых элементов системы противоракетной обороны в марте 2017 года. В апреле около 200 местных жителей вышли на акцию против размещения комплекса ПРО. Первые испытания системы по перехвату ракеты средней дальности провели в июле. Сеул объявил о намерении ускорить размещение системы THAAD после испытаний водородной бомбы Северной Кореей 3 сентября.