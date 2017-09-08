Апелляция на административный надзор над Непомнящих отклонена

Ярославский областной суд в пятницу отклонил апелляцию защиты активиста Ивана Непомнящих на установление над ним административного надзора, сообщает фонд "Общественный вердикт".

В правозащитной организации отмечают, что суд счел решение предыдущей инстанции законным, несмотря на допущенные процессуальные нарушения. Защита активиста намерена подать кассационную жалобу.

Сам Непомнящих накануне покинул Россию, уехав в Прагу. В дальнейшем он намерен отправиться на учебу в США.

Незадолго до выхода Непомнящих на свободу, суд постановил установить над ним административный надзор. После вступления этого решения в силу ему будет запрещено участвовать в массовых мероприятиях, покидать место жительства с 10 часов вечера до 6 утра и выезжать за пределы Московской области.

Иван Непомнящих был приговорен к двум с половиной годам колонии по обвинению в участии в массовых беспорядках, якобы имевших место на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, и в применении насилия к полицейским. Наказание он отбывал в исправительной колонии №1 Ярославской области. Активист неоднократно сообщал о применении насилия к нему и другим заключенным.