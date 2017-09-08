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Cуд в Москве вновь отказался наложить арест на турбины Siemens

Газовая турбина комбинированного цикла Siemens

Арбитражный суд Москвы повторно отказал германскому концерну Siemens в наложении ареста на 4 турбины, поставленные в аннексированный Россией Крым - в нарушении санкций ЕС.

По данным "Коммерсанта", повторное обращения в арбитраж связано с тем, что в Крыму ведётся их монтаж, а эксплуатация - по мнению истца - значительно снизит их стоимость. Суд счёл, что претензии Siemens - недостаточно обоснованы.

Германский концерн утверждает, что появление в Крыму весной 2017 года турбин, проданных им в октябре 2015 года российской компании, нарушает условия контракта. Российская сторона это отрицает.

О поставке четырёх газовых турбин Siemens для строящихся в Севастополе и Симферополе ТЭС стало известно в начале июля. После этого концерн прекратил поставки оборудования российским компаниям, которые подконтрольны Кремлю, а Евросоюз расширил санкции в отношении России.

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