"Коммерсантъ" узнал схему поставок турбин Siemens в Крым

Российская государственная корпорация "Ростех" для поставки в обход санкций турбин Siemens в аннексированный Крым использовал схему, которая оставляет немецкому концерну "мало шансов оспорить ее в суде. Об этом в четверг пишет "Коммерсантъ".

По сведениям издания, дочерняя компания "Ростеха" "Технопромэкспорт" приобрела турбины у совместного предприятия Siemens и петербургских "Силовых машин" для проекта в Тамани, а через полгода перепродала их компании с таким же названием. Теперь "Ростех" утверждает, что турбины, доставленные в Крым, были приобретены на "вторичном рынке".

По мнению юриста, перепродажа турбин, произведенных Siemens , является неотъемлемым правом покупателя. Поэтому если в договоре о покупке турбин и были какие-то ограничения на поставку их в Крым, то суд, скорее всего, признает их ничтожными, поскольку они ограничивают права нового собственника распоряжаться имуществом.

Рассмотрение иска немецкого концерна Siemens против российских компаний-партнеров назначено на 18 сентября.

О поставке турбин для строящихся в Севастополе и Симферополе ТЭС Reuters сообщило в начале июля. В обход санкций в аннексированный Крым доставили четыре турбины. После этого Siemens прекратила поставки оборудования российским компаниям, которые подконтрольны Кремлю, а Евросоюз расширил санкции в отношении России.