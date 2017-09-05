Генсек ООН призвал власти Мьянмы прекратить насилие

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Совету Безопасности шаги по прекращению насилия в Мьянме. Гутерриш высказал серьезную обеспокоенность в связи с нападениями на представителей этнического меньшинства рохинджа. Генеральный секретарь призвал власти Мьянмы предоставить мусульманам в штате Ракхайн гражданство или иной правовой статус для нормальной жизни.

За последние недели в результате столкновений между силами безопасности и мусульманами-рохинджа в Мьянме погибли не менее 400 человек. Более 90 тысяч бежали в Бангладеш. Представители народности рохинджа не могут получить гражданство Мьянмы. В стране регулярно происходят столкновения между мусульманским меньшинством и преимущественно буддистским населением.

В России прошли несколько акций в поддержку народности рохинджа. Власти Чечни утверждают, что в митинге в Грозном участвовали более миллиона человек. По данным проекта "Кавказ.Реалии", некоторых жителей вынудили выйти на акцию. 4 сентября у посольства Мьянмы в Москве были задержаны 17 протестующих.

