Украина передала ООН свой план размещения миротворцев в Донбассе

Украина передала в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции о размещении международных миротворцев в Донбассе.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на заместителя главы администрации президента Константина Елисеева, на днях Киев представил ООН обновленный вариант документа, разработанного и переданного СБ ещё в 2016 году. Однако тогда, по словам Елисеева, украинский проект не вызвал ответной реакции, поскольку Россия сразу же заняла негативную позицию.

5 сентября Россия - после рекомендации президента Владимира Путина - направила в Совет Безопасности ООН предложение разместить миротворцев на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе - для обеспечения безопасности наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине.

Киев сразу же выразил своё несогласие с российским планом. 7 сентября украинский президент Пётр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН должна действовать по всей территории Донбасса, в ней не должно быть россиян, не может идти речи о согласовании этого плана с сепаратистами, и он не должен означать отмену или ослабление санкций против России.