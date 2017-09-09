Власти Флориды призвали покинуть свои дома свыше 6 млн человек

В американском штате Флорида, на юго-западное побережье которого надвигается ураган "Ирма", власти призвали покинуть свои дома еще 700 тысяч жителей. Таким образом самая массовая в истории страны эвакуация из-за угрозы стихийного бедствия охватит более шести миллионов человек.

Сейчас ураган, сила которого снизилась с максимальной пятой до третьей категории, чуть поменял направление и движется не в направлении Майами, а к городу Тампа - третьему по величине во Флориде. Усилившийся ветер оборвал линии электропередачи - без света оказались более 30 тысяч человек.

По прогнозам, на штат ураган обрушится рано утром в воскресенье. Метеорологи не исключают, что "Ирма" вновь наберёт силу.

В субботу в зоне бедствия оказалась Куба.

По последним данным, его жертвами на островах Карибского бассейна стали по меньшей мере 22 человека.

Ураган "Ирма" оценивается специалистами как один из самых мощных в Атлантике за последние 100 лет.

Президент США Дональд Трамп следит за развитием событий во Флориде из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Ранее он предостерёг людей о возможных сильных разрушениях и обещал всестороннее содействие властям Флориды.