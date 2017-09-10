В России – единый день голосования; выборы проходят в 82 регионах

В 82 регионах России в воскресенье проходят выборы. В единый день голосования будут избраны 16 губернаторов – в том числе, в аннексированном Севастополе – а также пройдут десятки местных референдумов.

В Москве начались выборы муниципальных депутатов, которые войдут в советы 125 районов города.

В ночь на воскресенье стало известно о задержании кандидата в муниципальные депутаты Галины Калининой. Сообщается, что ее подозревают в ведении агитации в день тишины, который был в субботу. Сама Калинина пожаловалась на необоснованное применение силы полицейским.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увольнении руководителей управы района Ново-Переделкино за "грубые нарушения". Перед этим на хостинге YouTube появилась запись, на которой замглавы управы Светлана Антонова обсуждает планируемую победу своих "сторонников" на муниципальных выборах и вручает представителям избирательных комиссий конверты с "вознаграждением".

В минувший четверг газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на собственные источники, что Московская мэрия решила свести к минимуму освещение предстоящих муниципальных выборов. Ранее движение в защиту прав избирателей "Голос" также заявляло о так называемой "сушке" явки и использовании административного ресурса городскими властями.