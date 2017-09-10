Глава избиркома Москвы: видео из Ново-Переделкино – провокация

Глава московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов назвал "спланированной провокацией" публикацию видеозаписи, на которой замглавы управы Ново-Переделкино обсуждает с представителями избирательных комиссий фальсификации на выборах.

Горбунов предположил, что ролик мог быть выложен с целью добиться отмены выборов в Ново-Переделкино или перенести их, сообщает Интерфакс.

В Центральной избирательной комиссии нарушения руководства московской управы сочли "беспрецедентными" и поддержали отстранение от работы председателей участковых комиссий.

Мэр Москвы Собянин объявил в субботу об увольнении руководителей управы и пообещал москвичам "честные выборы". Документы о нарушениях на выборах, по его словам, будут переданы в прокуратуру.

В ночь с пятницы на субботу на хостинге YouTube появился видеоролик, на котором показано, как замглавы управы Ново-Переделкино Светлана Антонова обсуждает планируемую победу своих "сторонников" на муниципальных выборах. Она передает представителям избирательных комиссий конверты с "вознаграждением" и просит не считать голоса без ее звонка.