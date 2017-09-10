В Москве в день выборов задержали и отпустили группу наблюдателей

В Москве полиция задержала группу наблюдателей и членов участковой комиссии района Измайлово, которые собирались подать жалобу на запрет видеосъемки на муниципальных выборах, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".

Глава участковой избирательной комиссии номер 1048 отказался принимать жалобу и попросил сотрудников правоохранительных органов задержать наблюдателей.

Позднее полицейские отпустили задержанных без составления протокола и извинились за свои действия, признав их незаконными.

В Москве в воскресенье проходят выборы муниципальных депутатов, которые войдут в советы 125 районов города.