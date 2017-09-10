Наблюдатели в регионах сообщают о "подвозе" избирателей

Движение "Наблюдатели Петербурга" сообщило о массовом "подвозе" избирателей на голосование в Кузьмоловском городском поселении в Ленинградской области. Людей привезли на автобусе, водитель которого открыто заявил, что это инициатива местной администрации.

Общественные наблюдатели также заявили, что сейф с бюллетенями для досрочного голосования стоит в кабинете руководителя администрации этого поселения. Туда не пустили наблюдателя, зато беспрепятственно зашел кандидат от "Единой России", которой заявил, что работает в этом помещении, сообщает "Открытая Россия".

В поселке Лебяжье в Ленинградской области на избирательный участок строем привели бойцов Росгвардии, написал у себя в твиттере депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Гуляев.

"Новая газета" сообщает о масштабных нарушениях при досрочном голосовании в Омске. Представители КПРФ рассказали изданию, что бюджетников принуждают голосовать, а потом фотографировать бюллетени с галочками.

Корреспондент Радио Свобода в Омске, где выбирают новый состав городского совета, сообщает, что за два часа до окончания голосования неизвестный позвонил в избирательную комиссию и рассказал о готовящемся вбросе бюллетеней.

Наблюдатели движения за права избирателей "Голос" в Иркутской области заявляют, что там сразу на несколько участков привозят пьяных избирателей, с которыми потом расплачиваются водкой.

В регионах России в воскресенье проходят выборы. В некоторых субъектах федерации голосование уже завершилось. В Пермском крае, Карелии и Калининградской области оно было продлено. Во Владивостоке, согласно первым результатам, лидирует "Единая Россия", за которую отдали голоса более 35 процентов избирателей. На выборах в областную думу на Сахалине эта же партия получила более 70 процентов.