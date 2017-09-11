Юлия Латынина рассказала о причинах отъезда из России

Российская журналистка Юлия Латынина находится на Кипре вместе с семьей. В эксклюзивном интервью телеканалу Настоящее Время она рассказала, что опасается преследований в России после того, как неизвестные подожгли ее автомобиль. Латынина заявила, что не может больше "рисковать жизнью родителей".

Латынина отметила, что надеется вернуться домой, но не знает, когда. Журналистка продолжит работу на радиостанции "Эхо Москвы" и в "Новой газете". Она также сказала, что не собирается подавать заявление в полицию на поджигателей машины.

О том, что Латытнина уехала из России, стало известно 9 сентября. В июле журналистка рассказала о нападении на ее дом. Тогда пострадали восемь человек, среди которых были четверо пожилых людей и двое детей. В Союзе журналистов России 4 сентября заявили о намерении обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием срочно расследовать нападения на Латынину.