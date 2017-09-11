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В Барселоне сотни тысяч каталонцев вышли на ежегодную манифестацию

"Национальный день Каталонии" на улицах Барселоны, 11 сентября 2017

В понедельник, 11 сентября, сотни тысяч каталонцев вышли на улицы Барселоны для того, чтобы отметить День Каталонии. 11 сентября 1714 года в Барселону вошли войска короля Испании Филиппа V — в тот день Каталония потеряла свою независимость.

Нынешняя манифестация прошла в преддверии референдума о независимости, который назначен на 1 октября. Несмотря на это, демонстрантов в понедельник было не больше, чем в предыдущие годы. Независимые наблюдатели говорят о 300 тысячах манифестантов, организаторы шествия – о миллионе.

Испанские власти заявляли о намерении помешать проведению референдума. В конце июля конституционный суд Испании принял постановление о незаконности предстоящего волеизъявления избирателей.

Автономная область Каталония расположена на северо-востоке Пиринейского полуострова, её население – семь с половиной миллионов.

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