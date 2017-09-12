В Иркутске задержали шестерых волонтеров штаба Навального

В Иркутске шестеро волонтеров предвыборного штаба Алексея Навального задержаны и доставлены в полицию, сообщает соратник оппозиционера Сергей Беспалов.

Активист Олег Снов уточняет, что задержанные хотели привести в порядок помещение, в котором находится штаб. Беспалов пишет у себя в фейсбуке, что волонтеров из-за этого обвинили в проведении строительных работ без разрешения. Они были задержаны по заявлению местной администрации.

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о планах участвовать в президентских выборах в декабре прошлого года. На сегодняшний день в регионах России открыто более 60 штабов политика.

Как сам Навальный, так и его соратники несколько раз подвергались нападениям. Полиция неоднократно обыскивала предвыборные штабы и изымала из них агитационные материалы под предлогом проверки на "экстремизм".

Международная правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от российских властей прекратить вмешательство в предвыборную кампанию Навального.