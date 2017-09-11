"Череда насильственных действий"

В понедельник во Владивостоке состоялся эксклюзивный предпремьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда". Еще один показ был запланирован на сегодняшний вечер в российской столице, но днем его отменили и перенесли на 25 октября. В ночь на понедельник в Москве неизвестные сожгли два автомобиля около офиса коллегии адвокатов Pen&Paper, оказывающей юридические услуги режиссеру "Матильды" Алексею Учителю, и разбросали вокруг листовки со словами "За Матильду – гореть". Ранее противники фильма забрасывали "коктейлями Молотова" офис кинокомпании Алексея Учителя в Санкт-Петербурге, а в Екатеринбурге один из них протаранил машиной и поджег вход в киноконцертный зал, где планировалось показать фильм.

В понедельник все следящие за противостоянием депутата Госдумы Натальи Поклонской и режиссера Алексея Учителя с тревогой ждали новостей из Владивостока, где картину должны были показать в рамках кинофестиваля стран азиатско-тихоокеанского региона "Меридианы Тихого". Тем не менее, во Владивостоке показ "Матильды" прошел спокойно, а вот в Москве утро началось с новостей о поджоге двух автомобилей перед офисом адвокатской коллегии Pen&Paper, осуществляющей юридическое сопровождение фильма.

​Как рассказал в интервью Радио Свобода возглавляющий коллегию Pen&Paper адвокат Константин Добрынин, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России и бывший член Совета Федерации от Архангельской области, сгоревшие машины не принадлежали кому-либо из сотрудников коллегии. Произошедшее он называет "уличным экстремизмом" и подозревает, что активность защитников фильма напрямую связана с публичными заявлениями Натальи Поклонской:

– Сегодня ночью в 5.30 утра трое молодых людей подошли к зданию нашего офиса, бизнес-центру, где расположена наша коллегия адвокатов, и сожгли два автомобиля. Люди были в белых масках, то есть лица были скрыты. Автомобили сгорели, они разбросали вокруг сожженных автомобилей листовки, на которых было написано "гореть за Матильду". Вот и вся история. Мы это оцениваем как еще один эпизод в череде этих насильственных экстремистских действий, которые происходят уже на протяжении месяца. Сначала у нас были слова, у нас была такая псевдо-правовая атака депутат Поклонской, которая длилась начиная с февраля месяца до сегодняшнего момента. Судя по всему, юридическую войну они проигрывают, и она переходит в область дурного уличного экстремистского противостояния, когда поклонники и сторонники депутата Поклонской, которые хотят запретить прокат фильма "Матильда" по всей России, начинают жечь имущество и переходят в своих угрозах от слов к делам. У нас уже был Петербург, у нас уже был Екатеринбург, у нас уже была журналистка Екатерина Винокурова, которой угрожали убийством, теперь мы имеем два сожженных автомобиля прямо под окнами нашего офиса. Причем это автомобили обычных граждан. Это не автомобили адвоката Добрынина или кого-то еще из нашей коллегии, нет. Они шли, стоят машины около офиса – значит надо их сжечь. Что они и сделали.

– Как вы узнали о случившемся?

– Мне позвонили наши сотрудники, им позвонили из бизнес-центра. Поэтому мы знали об этом уже с утра.

– Удалось ли уже узнать, чьи это были машины?

Эти подонки сожгли имущество обычных людей

– К сожалению, я пока этого не знаю. Знаю, что на одной машине был знак "инвалид". То есть мало того, что эти подонки сожгли имущество обычных людей, они еще сожгли автомобиль, который принадлежит ограниченно дееспособному человеку.

– Как именно вы связаны с Алексеем Учителем и фильмом "Матильда"?

– Мы защищаем Алексея Учителя, защищаем его конституционные права, нарушенные депутатом Поклонской. Скоро будет уже год, как она фактически его преследует, используя разнообразный правовой инструментарий. Использует она его коряво, вопреки праву, вопреки здравому смыслу, злоупотребляя правом. Мы защищаем его и будем защищать дальше. Никакие подобные акции, конечно, нас никаким образом от этой защиты не отвратят. Значит, хорошо защищаем.

– В каких делах против Алексея Учителя вы представляете его интересы?

– У нас одно, основное дело – это бесконечные, нескончаемые проверки, которые инициируются по депутатским запросам Поклонской, по жалобам и заявлениям ее сторонников. Честно говоря, со счета мы немножко сбились, я не смогу сейчас назвать точное число, но поверьте: их количество уже перевалило за несколько десятков.

– Вам удавалось напрямую связаться с Поклонской или кем-то из ее сторонников?

– Вы знаете, с Поклонской странная история – поэтому мы хотим и ей задать вопросы по поводу произошедших событий. Как только у Поклонской происходит очередное, назовем это "юридическое обострение", как только она публикует очередной пост, текст, воззвание против фильма – сразу после этого происходит что-то наподобие вот этих сожженных автомобилей. Безусловно, некая связь здесь присутствует. Мы хотим понять, насколько эта связь устойчива, насколько эта связь сознательна, насколько эта связь умышленна. Либо это просто стечение обстоятельств.

​– Вы сами смотрели фильм "Матильда" или его фрагменты? Каково ваше отношение к этому фильму?

– Вообще, я не собирался смотреть этот фильм до премьеры. Но в какой-то момент, когда градус достиг какого-то, как мне еще тогда казалось, неимоверного состояния – сейчас я понимаю, что ошибался – я решил все-таки посмотреть этот фильм. Я могу сказать, что это хорошее кино, это хорошая мелодрама, которая понравится. На нее можно приглашать детей, ну, условно говоря, подростков. На нее можно сходить вместе с женой, потому что это хорошая история любви. Это история, которая трогает тебя за живое. Поэтому я думаю, что когда фильм выйдет, он понравится большинству людей. Никакого оскорбления, унижения, конечно в этом фильме нет. Это история, выдуманная от начала и до конца депутатом Поклонской в виду ее каких-то ментальных перверсий, девиаций. Это какие-то ее проблемы, у фильма проблем нет.

– То есть ваша позиция как адвоката совпадает с вашей позицией зрителя?

– Да, вы знаете, я бы на этот фильм пошел.

– Вы уже подали заявление в полицию после поджога машин?

– Мы занимаемся своей юридической работой, поэтому несколько позже вы, без сомнения, узнаете о наших дальнейших шагах, - говорит адвокат Константин Добрынин.

Наталья Поклонская в понедельник написала в "Фейсбуке", что поджог машин у офиса адвокатской коллегии Pen&Paper должен быть "тщательно расследован". По ее мнению, он мог быть инсценирован самим режиссером. Следственное управление УВД по Центральному административному округу Москвы возбудило по факту поджога машин уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

"Запрещенный фильм! Надо идти!"

Во Владивостоке "Матильду" в понедельник показывали сразу в четырех залах кинотеатра "Иллюзион Парк" - в рамках фестиваля "Меридианы Тихого". Около входа в торговый центр, на пятом этаже которого расположился "Иллюзион Парк", дежурило чуть больше полиции, чем обычно. Были полицейские и в холле кинотеатра. В пятницу, 8 сентября, у "Арки цесаревича" во Владивостоке (ее построили в честь Николая II) прошел православный молебен против "Матильды". На него собрались верующие, которые пели "Боже, царя храни!", также на мероприятии были солдаты-срочники. О том, что молебен направлен против фильма, никто вслух не говорил, но женщины в толпе раздавали листовки с призывом остановить выход "Матильды" в прокат и говорили о том, что его показ станет "ключевым событием, которое определит дальнейший ход истории страны". Кроме этого часового молебна никаких протестов во Владивостоке не было.

Я увидела, что это запрещенный фильм и, естественно, пошла

"Я увидела, что это запрещенный фильм и, естественно, пошла. Провокаций не боюсь. Жду чего-то необычного от фильма, впечатлений. Я в кино плохо разбираюсь, иду всегда по наитию — и я не поклонница творчества Учителя", - поделилась с Радио Свобода своим мнением Дарья, пришедшая на эксклюзивный предпремьерный сеанс "Матильды".

"Я не поклонник творчества Учителя. Но это уже знак протеста. Если так хорошо пиарят этот фильм, тем более депутат Государственной Думы, то, я считаю, надо сходить посмотреть", - добавляет пришедший в "Иллюзион" житель Владивостока Евгений.

Перед входом в залы всех зрителей досматривали, почти как в аэропорту: просили открыть сумки, сканировали их металлодетектором. Никаких колюще-режущих предметов с собой иметь было нельзя, журналистов просили оставить камеры на входе, мобильные телефоны надо было выключить. Впрочем, об этом предупреждали заранее. И даже рассылали релиз: "Будут усилены меры безопасности, поэтому просим приходить на сеанс к 20:00, чтобы успеть сесть в зал вовремя". Кинопоказ должен был начаться в 20.30, но задержался, поскольку в залах с обращением к зрителям выступал сам Алексей Учитель и директор компании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев. По городу Учитель передвигался с телохранителем, в кинотеатре он также был с ним.

В своей речи перед фильмом Алексей Учитель говорил, что с картиной "происходят вещи непонятные и не относящиеся к картине никаким образом" и что "Матильда" никого не оскорбляет. По словам режиссера, картина еще будет доработана, в том числе с учетом взгляда публики. Он отметил, что первыми городами, которые еще до премьеры увидят фильм, станут Москва, Санкт-Петербург и Владивосток. И призвал всех зрителей оставлять свои мнения на сайте фильма. А вот журналистам, которые посмотрели кино, к сожалению, запрещено до самой премьеры обсуждать увиденное хоть лично, хоть публично и раскрывать даже малейшие особенности сюжета фильма: все подписали соответствующее "Обязательство" в адрес демонстратора фильма ООО "Центр-Уссури". Как объяснили нам представители кинотеатра, это происходит по личной просьбе режиссера и для того, чтобы никакого профессионального мнения в эфире не было.

Утром в понедельник журналисты неожиданно обнаружили сеанс "Матильды" в расписании московского кинотеатра «Иллюзион». В интернете даже можно было купить за 3000 рублей билеты на этот показ, однако спустя несколько часов после того, как стало известно про поджог машин у офиса коллегии адвокатов Pen&Paper сеанс в московском "Иллюзионе" был отменен. На сайте кинотеатра говорится, что он перенесен на 25 октября.

"Показ в Москве отменен по чисто техническим причинам, ничего иного. Мы не можем показать фильм одновременно в нескольких местах, - рассказал Алексей Учитель журналистам во Владивостоке. – В Москве просмотр перенесен на другую дату. Это так называемый «тестовый» показ, который мы делаем совместно с компанией «Каро-прокат», они будут показывать нашу картину по всей стране. Мы посмотрим реакцию зрителей, восприятие". По одной из версий, московский сеанс был «запасным» на случай отмены сеансов во Владивостоке – Алексею Учителю нужно успеть несколько раз показать "Матильду" до 30 сентября, чтобы получить право заявить фильм на премию "Оскар".

"Мне мешает вся эта ситуация. Люди пытаются просто сыграть в свою пользу, чтобы о них узнали. Но при этом происходят страшные вещи. Как в Санкт-Петербурге, когда в нашу студию кинули две бутылки с каким-то непонятным веществом, в Екатеринбурге в кинотеатр «Космос» врезалась машина. Вот это уже — опасно. Но я думаю, что ответственные органы должны с этим справиться. Потому что фильм, я уверен, интересен многим зрителям. Для меня радостно, что никаких инцидентов ни перед кинотеатром, ни внутри. Все прекрасно, я вижу переполненные залы, очень хорошие лица. Теперь у меня желание все премьеры проводить во Владивостоке", - сказал Алексей Учитель собравшимся в кинотеатре "Иллюзион Парк" после показа "Матильды".

​В широкий прокат "Матильда" выйдет 25 октября. С сегодняшнего дня на фильм уже можно купить билеты – рассказал журналистам представитель компании Sarafan PR, занимающейся пиар-поддержкой выхода картины на экраны. Кроме этого, в понедельник стало известно, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оставил без движения иск вдовы родного племянника Николая II Ольги Куликовской-Романовой о защите чести и достоинства к творческо-производственному объединению "Рок" Алексея Учителя. Истцу предложено "исправить нарушения в иске" до 30 сентября.