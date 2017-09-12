Защита Ахтема Чийгоза обжаловала вынесенный ему приговор

Защита заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза, приговоренного российским судом к восьми годам лишения свободы, обжаловала вынесенный ему приговор.

Адвокат Чийгоза Николай Полозов сообщил во вторник у себя в Фейсбуке, что подал две апелляционные жалобы.

Ахтем Чийгоз был арестован в январе 2015 года. Его защита сообщала о многочисленных нарушениях в ходе судебного процесса. 11 сентября политика признали виновным в организации "массовых беспорядков", связанных со столкновениями 26 февраля 2014 года между проукраинскими и пророссийскими участниками митинга в Симферополе.

Сам Чийгоз заявил, что представители Меджлиса, запрещенного решением подконтрольного России суда, не имеют отношения к этим беспорядкам. Освободить политика требует Евросоюз и международные правозащитные организации.