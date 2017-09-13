Поклонская требует отозвать прокатное удостоверение "Матильды"

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская - глава кампании против фильма "Матильда" - потребовала отозвать прокатное удостоверение у кинокартины.

Беседуя в среду с журналистами, депутат заявила, что решение о выдаче этого документа надо пересмотреть в связи с негативной реакцией в обществе. Поклонская вновь сказала, что, выдавая прокатное удостоверение, Минкульт не поинтересовался мнением Общественного совета, которому фильм вообще не показали.

В среду же министр культуры Владимир Мединский направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить безопасность и пресечь возможные противозаконные действия во время показа картины "Матильды". Об этом сообщил "Интерфакс".

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "неприемлемым" ограничение репертуара кинотеатров "под давлением экстремистов".

Со своей стороны, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина направили в ФСБ и МВД запрос о проверке на экстремизм организации "Христианское государство - Святая Русь" и "Сорок сороков", которые проводят акции за запрет фильма "Матильда", порочащего - по их утверждению - "святых Русской православной церкви и напрямую оскорбляющий религиозные чувства".

Кинокартина Алексея Учителя повествует о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В широкий прокат фильм выходит 26 октября.