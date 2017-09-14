В России после сообщений о бомбах проверили почти 50 зданий

В России из-за анонимных сообщений о минировании полиция 14 сентября проверила почти 50 зданий в четырех городах, были эвакуированы 20 тысяч человек. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Собеседник агентства не уточнил, о каких именно городах идет речь, однако ранее стало известно об эвакуации 20 школ в Москве и десятков торговых центров в Санкт-Петербурге. При этом, по данным "Интерфакса", только в столице из-за сообщений о якобы заложенных бомбах были эвакуированы более 15 тысяч человек.

Анонимные сообщения об угрозе взрывов на вокзалах, в торговых центрах и учебных заведениях поступают в правоохранительные органы с 10 сентября. За это время были эвакуированы более ста тысяч человек в десятках регионов России. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось.

Лидер движения "Христианское государство – святая Русь" Александр Калинин связал сообщения о бомбах с протестом против показа фильма Алексея Учителя "Матильда". "Интерфакс" передает, что большинство сообщений о минировании поступило по интернет-каналам с территории Украины. Версию "Комсомольской правды" о том, что к анонимным звонкам якобы могут быть причастны "Кибервойска Украины", отверг в беседе с Радио Свобода их руководитель Евгений Докукин.

В МВД и МЧС отвергают и версию об антитеррористических учениях, в ФСБ ее не комментируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главу государства проинформировали о массовых эвакуациях в связи с сообщениями о бомбах. Песков назвал происходящее "телефонным терроризмом".