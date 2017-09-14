Турция заявила, что остается надежным союзником Запада

Турция заявила в четверг, что остается надежным участником НАТО. Как сказал представитель президента Реджепа Эрдогана Ибрахим Калин, хорошие отношения Анкары с Москвой не означают разрыв с Западом.

На днях несколько членов НАТО выразили недовольство в связи с сообщением Турции о том, что она покупает российские зенитные ракетные комплексы С-400 на сумму в 2 с половиной миллиарда долларов.

Западные союзники заявили об обеспокоенности несоответствием российских вооружений техническим стандартам НАТО. Так, Пентагон выразил пожелание, чтобы партнеры избегали таких закупок.

В ответ Эрдоган заявил, что Турция имеет суверенное право приобретать то оружие, которое считает необходимым для национальной обороны.



