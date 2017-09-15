ФСБ рекомендовала "не комментировать" массовые эвакуации

МЧС и МВД не комментируют массовые эвакуации в городах России из-за анонимных сообщений о бомбах по указанию Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на сотрудника пресс-службы одного из министерств.

По его словам, ФСБ, которая руководит расследованием, распорядилась воздержаться от комментариев, чтобы "не нагнетать панику и не провоцировать других желающих заняться телефонным терроризмом".

Анонимные сообщения об угрозе взрывов на вокзалах, в торговых центрах и учебных заведениях поступают в правоохранительные органы с 10 сентября. За это время были эвакуированы более ста тысяч человек в десятках регионов России. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось.

Лидер движения "Христианское государство – святая Русь" Александр Калинин связал сообщения о бомбах с протестом против показа фильма Алексея Учителя "Матильда". По данным "Интерфакса", большинство сообщений о минировании поступило по интернет-каналам с территории Украины. Версию о том, что к анонимным звонкам якобы могут быть причастны "Кибервойска Украины", отверг в беседе с Радио Свобода их руководитель Евгений Докукин. В МВД и МЧС отвергают и версию об антитеррористических учениях, в ФСБ ее не комментируют.