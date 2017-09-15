Кремль мог поручить ФСБ проверить Кировскую область до ареста Белых

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) могла получить из Кремля распоряжение проверить руководство Кировской области незадолго до ареста ее бывшего губернатора Никиты Белых. Это следует из расшифровки беседы двух предполагаемых сотрудников ФСБ, оказавшейся в распоряжении обвиняемого.

В разговоре упоминается "полный карт-бланш", который Кремль якобы предоставил оперативной группе ФСБ в Кирове. Ведомству поручили "проверить все инвестиционные проекты" в области и выяснить, "почему, несмотря на такую вырубку, налоги не платятся".

По данным портала Republic, сообщившего о расшифровке, разговор состоялся в начале 2016 года, а Белых узнал о нем в апреле того же года. Издание подчеркивает, что постановление о следственном эксперименте по передаче взятки губернатору было подписано только в июне 2016-го, поэтому встает вопрос о законности действий сотрудников ФСБ.

Никиту Белых задержали в июне 2016 года. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, за деньги экс-губернатор якобы обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов области. Сам Белых отвергает все предъявленные ему обвинения и называет случившееся провокацией.