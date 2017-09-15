В Костроме заведено дело о нападении на волонтера Навального

В Костромской области возбуждено уголовное дело о нападении полицейского на волонтера предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте местного следственного управления.

Дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий.

5 августа волонтеры Навального пытались установить агитационный куб на Октябрьской площади Костромы, которая является гайд-парком. Несмотря на это полицейские потребовали убрать конструкцию, заявив, что акция не согласована с мэрией.

Один из сотрудников правоохранительных органов, представившийся майором Эдуардом Волковым, ударил по лицу волонтера Александра Зыкова, который снимал происходящее. Активист обратился за медицинской помощью с рассеченной бровью.

Соратники Алексея Навального, который намерен участвовать в президентских выборах, проводят агитационную кампанию в десятках городов России. Они неоднократно сообщали о незаконных задержаниях и давлении со стороны властей.