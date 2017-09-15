Суд в Калининграде оправдал активиста "Открытой России"

Суд в Калужской области оправдал активиста движения "Открытая Россия" Якова Григорьева, которого обвиняли в "осуществлении деятельности нежелательной организации". Об этом в пятницу рассказал адвокат Сергей Бадамшин.

Яков Григорьев, а также активисты Петр Зуев и Константин Крейн были задержаны в начале июля в Калининграде на согласованном митинге против введения так называемой "презумпции доверия" к полицейским.

Григорьева обвинили в участии в зарегистрированной в Великобритании организации "Открытая Россия", которую российские власти признали "нежелательной" в апреле. В самой "Открытой России" заявили, что это решение никак не повлияет на деятельность одноименного российского общественно-сетевого движения.