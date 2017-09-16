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Во Владивостоке у волонтеров Навального отобрали документы

Антикоррупционная акция во Владивостоке, архивное фото

Во Владивостоке охрана Дальневосточного федерального университета отобрала у волонтеров Навального документы на установку агитационного куба и повалила одного из активистов на землю. Об этом сообщает интернет-издание "Медиазона".

По словам сотрудницы штаба Навального, охрана также требовала разобрать куб, установленный на набережной рядом с университетом. Когда приехала полиция, волонтерам вернули документы. Пострадавший активист Антон Малашин обратился за медицинской помощью.

Накануне вечером полицейские сорвали баннеры с агитационного куба Навального во Владивостоке. Они объяснили свои действия жалобой местного жителя на "химический запах".

Соратники оппозиционера Алексея Навального, заявившего о намерении участвовать в выборах президента России, ведут агитационную кампанию в десятках городов страны. Участвующих в ней волонтеров неоднократно задерживали, а в штабах Навального проводились обыски.

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