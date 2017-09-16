В Казани после звонков о минировании эвакуируют ТРЦ и гостиницы

В Казани неизвестные сообщили о минировании девяти объектов, среди которых торговые центры и гостиницы. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным ТАСС, на всех десяти объектах была проведена эвакуация. Собеседник агентства заявил, что как минимум в одном из случаев речь шла о тренировке спецслужб.

Анонимные сообщения об угрозе взрывов на вокзалах, в торговых центрах и учебных заведениях поступают в правоохранительные органы с 10 сентября. За это время были эвакуированы более ста тысяч человек в десятках регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось.