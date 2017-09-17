Украинские военные заявили о падении в Донбассе российского беспилотника

Украинские военные заявили об обнаружении в Донбассе упавшего российского беспилотника. По данным Киева, летательный аппарат "Орлан-10" потерпел крушение в Донецкой области "из-за технического сбоя". Командование украинской армии утверждает, что сепаратисты обычно используют "Орлан-10" для корректировки артиллерийского огня. Беспилотники, предположительно, поставляют из России, стоимость одного аппарата составляет около 5-7 миллионов рублей.

Всего за последние сутки сепаратисты 35 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Сторонники самопровозглашенных "народных республик" обстреливали позиции украинских военных из минометов и гранатометов, о погибших не сообщается. В "ДНР", в свою очередь, заявляют о 50 обстрелах со стороны украинской армии. Сепаратисты утверждают, что во время одного из обстрелов осколочные ранения получил мирный житель Донецка.

На востоке Украины за три года войны погибли более трех тысяч мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в поддержке сепаратистов. Всего, по данным Генштаба Украины, на стороне самопровозглашенных "народных республик" воюют 40 тысяч человек, в их числе около 5 тысяч кадровых российских военнослужащих. Москва официально не признает эти обвинения.