В Омске проходит митинг сторонников Алексея Навального

В Омске проходит встреча оппозиционера Алексея Навального с его сторонниками. В митинге участвуют сотни человек. Паблик "Омск Live" ведет прямую трансляцию с мероприятия.

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Навальный намерен участвовать выборах президента России в 2018 году. В настоящее время политик проводит агитационный тур по регионам страны. Он уже встретился с жителями Мурманска и Екатеринбурга, оба митинга прошли без задержаний.