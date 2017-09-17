В Челябинске задержан волонтер предвыборного штаба Навального

В Челябинске сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э") задержали Бориса Золотаревского, волонтера местного предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает интернет-издание Znak.com, активиста задержали, когда он возвращался с митинга Навального в Екатеринбурге.

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Золотаревского доставили в полицию, его обвиняют в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Znak.com отмечает, что активист выступал одним из организаторов акции протеста против строительства в Челябинске Томинского горно-обогатительного комбината. Этот митинг был назначен на 17 сентября, однако власти запретили его проведение.

Алексей Навальный намерен участвовать выборах президента России в 2018 году. В настоящее время политик проводит агитационный тур по регионам страны. Он уже встретился с жителями Мурманска и Екатеринбурга, оба митинга прошли без задержаний. На сегодня запланирована акция сторонников Навального в Омске.