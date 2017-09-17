В Петербурге на палубе крейсера "Аврора" прошла антивоенная акция

В Санкт-Петербурге активисты в костюмах клоунов провели на палубе крейсера "Аврора" антивоенную акцию. Демонстранты держали в руках плакаты "Нам нужны враги", "Не служил – не клоун", а также флаг с надписью "Клоунское государство". Таким образом, активисты выступили против российско-белорусских военных учений "Запад-2017". Фотографии с акции на палубе "Авроры" в Твиттере опубликовал фотограф Давид Френкель.

Учения "Запад-2017" начались на территории России и Белоруссии 14 сентября. В них участвуют сотни танков, реактивных систем залпового огня и минометов, а также десятки боевых кораблей и вертолетов. Согласно сценарию учений, российские и белорусские войска противостоят армии вымышленных западных стран. В НАТО заявили, что учения "Запад-2017" свидетельствуют о подготовке России "к большой войне".