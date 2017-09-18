"Ведомости": правительство поднимет акцизы на топливо

В правительстве России приняли решение дополнительно поднять акцизы на топливо. Об этом со ссылкой на неназванных федеральных чиновников сообщает газета "Ведомости".

По данным издания, повышение произойдет в два этапа: на 50 копеек после 1-го января и еще на 50 копеек после 1-го июля следующего года. Это существенно большее повышение акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом, отмечает газета. Дополнительные доходы в бюджет России, как ожидается, составят около 60 миллиардов рублей. Эти деньги, по словам собеседников "Ведомостей", пойдут на строительство трасс в Калининградской области и в аннексированном Крыму. В правительстве не комментируют эту информацию. Рассмотрение бюджета России на 2018 год назначено на 18 сентября.

"Ведомости" отмечают, что из-за повышения акцизов стоимость одного литра топлива в 2018 году может превысить "психологическую отметку" в 40 рублей.