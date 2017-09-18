Представители Украины встретились в СИЗО c Павлом Грибом

Дипломатические представители Украины встретились в СИЗО Краснодара с блогером Павлом Грибом. Как сообщил на своей странице в фейсбуке адвокат Гриба Андрей Сабинин, представителям Украины не разрешили передать блогеру лекарства и не дали задать ряд вопросов.

19-летний гражданин Украины Павел Гриб в конце августа был задержан на территории Белоруссии. Сейчас он находится в СИЗО Краснодара. Его подозревают в терроризме.

Министерство иностранных дел Украины потребовало от Минска объяснений по поводу обстоятельств задержания Гриба на белорусской территории. Киев призывал Москву освободить блогера.

24 августа Павел Гриб выехал из Украины в белорусский город Гомель на встречу с девушкой из Сочи, с которой до этого общался лишь в социальных сетях. В конце августа его отец сообщил, что сотрудники ФСБ России выманили блогера в Белоруссию под видом встречи с девушкой и там задержали. 7 сентября стало известно, что пропавший блогер находится в краснодарском СИЗО.