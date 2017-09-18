Активист "Артподготовки" признал вину по "делу 26 марта"

Активист движения "Артподготовка" Алексей Политиков, которого обвиняют в применении насилия к полицейскому на акции протеста 26 марта, признал свою вину.

Правозащитный портал "ОВД-Инфо" сообщает со ссылкой на движение "Открытая Россия", что теперь дело Политикова будет рассмотрено в особом порядке, а суд не станет изучать доказательства его вины.

По версии следствия, на несогласованном с властями митинге 26 марта Алексей Политиков напал на капитана полиции и ударил его в живот. Активиста задержали 10 июня при обыске у руководителя "Артподготовки" Вячеслава Мальцева.

По "делу 26 марта" осуждены уже четыре человека: Андрей Косых – к 4 годам лишения свободы, Юрий Кулий – к 8 месяцам колонии-поселения, Александр Шпаков – к полутора годам заключения, Станислав Зимовец – к двум с половиной годам. Помимо Политикова приговора ожидают Дмитрий Крепкин и Дмитрий Борисов.