МВД обсудило события нескольких дней "телефонного терроризма"

В МВД России 18 сентября на закрытом совещании обсуждалась обстановка в связи с сообщениями о "минировани" зданий по всей России. По сообщению РБК, затраты на эвакуацию людей из зданий и общественных мест составили 300 миллионов рублей.

Бывший советник управления президента России по внутренней политике Олег Матвейчев рассказал РБК, что часть расходов обусловлена тем, что были вызваны сотрудники МВД для внеурочной работы или из отпусков. Другая часть средств выделялась на транспорт и кинологов.

С 10 сентября в десятках городах России начали поступать анонимные звонки с сообщениями о заложенных бомбах в зданиях вокзалов, торговых центров, школ и других мест массового скопления людей. За несколько дней были эвакуированы десятки тысяч жителей многих городов.