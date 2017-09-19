Саакашвили прибыл в Киев требовать документы о лишении гражданства

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили на один день приехал в украинскую столицу. Недалеко от окруженной нацгвардейцами и полицейскими здания президентской администрации Саакашвили, ставший лидером "Руха новых сил", рассказал журналистам о требованиях к власти и своих ближайших планах.

Саакашвили сообщил, что остановился в Черкассах и оттуда будет ездить по всем украинским регионам, чтобы заручиться поддержкой народа под требованиями к власти. Среди них Саакашвили назвал и принятие Верховной Радой законопроекта об импичменте президента Украины. По словам политика, у него нет личного конфликта с Петром Порошенко, он только часть проблем Украины, ключевые из них связаны "с господствующей олигархической системой, которая убивает страну". Бывший глава Одесской обладминистрации анонсировал масштабный митинг в украинской столице 17 октября.

Адвокаты политика сейчас отправились к представителям президентской администрации, соответствующих служб, а также ведомств и просят их выдать документы, позволившие главе государства Петру Порошенко отобрать у Саакашвили гражданство. Речь идет о копиях утвержденного представления о потере гражданства Украины, протокола заседания суда, на котором рассматривался вопрос о лишении его гражданства, а также о всех сопроводительных письмах."Порошенко подписал указ, но мне не выдали ни одного документа, с которым бы я мог идти в суд, в том числе, и в Европейский суд по правам человека", - заявил Саакашвили.

Возвращение Саакашвили на Украину 7 сентября сопровождалось блокированием руководством госкомпании "Укрзалізниця" отправления скорого поезда в польском Перемышле, на котором экс-президент Грузии хотел въехать на украинскую территорию, прорывом его сторонниками границы в пункте пропуска "Шегини" и возбуждением уголовного дела за "незаконное пересечение границы". Из-за столкновений в "Шегини" были задержаны 5 человек.

26 июля в Государственной миграционной службе Украины сообщили о том, что президент Петр Порошенко подписал указ о лишении находящегося на тот момент в США Михаила Саакашвили украинского гражданства. Формальным поводом для этого стало то, что политик якобы не сообщил украинским властям об уголовном преследовании в Грузии. 11 сентября Порошенко заявил, что его указ о лишении Саакашвили гражданства может быть обжалован в Высшем административном суде Украины, но спустя более чем полтора месяца после его подписания, как отметил глава государства, никто в суд не обращался.