Антидопинг накануне зимней Олимпиады

17 национальных антидопинговых агентств различных стран мира, среди которых США, Великобритания и Канада, выпустили официальное заявление с призывом отстранить россиян от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Это обращение было опубликовано в разгар сентябрьской сессии Международного олимпийского комитета, на которой будет принято решение о допуске российских спортсменов. 12 национальных антидопинговых агентств поддержали призыв ряда членов института Национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане из-за допинговых скандалов.

По данным ТАСС, об этом говорится в заявлении NADO, опубликованном на официальной странице организации в Facebook.

По итогам прошедшей в Денвере встречи членов NADO главы ряда антидопинговых организаций выступили с заявлением, в котором призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить сборную России от участия в Играх-2018.

При этом допускалось выступление ряда россиян в Пхенчхане под нейтральным флагом при тщательном допинг-контроле.

Документ подписали руководители антидопинговых организаций Австрии, Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Швеции, Великобритании и США.

Чуть позже, к 18 сентября количество антидопинговых организаций, поддержавших этот призыв, возросло до 28. Заявление также подписали представители Багамских островов, Барбадоса, Французского сообщества Бельгии, Эстонии, Фландрии (Бельгия), Гватемалы, Исландии, Польши, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испании и Швейцарии.

На призыв NADO ранее отреагировал президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди. Он заявил, что его организация во многом не разделает позицию руководителей агентств. Глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро также выступила против дисквалификации сборной России.

Национальные антидопинговые агентства некоторых государств по-прежнему активно высказывают протесты против того, чтобы российские атлеты имели право соревноваться со своими коллегами в Пхенчхане. После того, как с очередным протестным заявлением против допуска россиян до зимней Олимпиады 2018 года выступили 17 антидопинговых организаций различных стран, многие уважаемые СМИ отметили, что эти агентства пользуются мировым авторитетом и являются частью института Национальных антидопинговых организаций. В их число входят, например, США, Великобритания и Канада. Заявление было составлено и опубликовано после саммита членов NADO, который состоялся недавно в американском Денвере. В нем, в частности, утверждается, что МОК ставит под угрозу все олимпийское движение тем, что отказывается официально и безапеляционно признать то, что "Россия породила один из самых больших скандалов в истории спорта".

"МОК обязан перестать откладывать решение по России на завтра и немедленно предпринять действия, которые повлекут серьезные последствия.

Тот факт, что организация еще не довела до конца тщательное расследование индивидуальных случаев употребления допинга российскими спортсменами, создает очевидную опасность для "чистых" спортсменов на зимних Играх-2018. Мы серьезно сомневаемся в том, что Олимпиада в Пхенчхане будет "чистой", поскольку все еще не закончено расследование о приеме допинга россиянами, а также не проверено достаточное количество проб за последние четыре года.

Отметим, что после публикации доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена члены NADO в январе 2017 года требовали отстранить россиян от участия во всех международных соревнованиях.

В докладе Макларена утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. Помимо этого, докладчик уверен, что в РФ существовала государственная система, осуществлявшая эти манипуляции и покрывавшая атлетов.

Обнародование доклада Макларена привело к санкциям в отношении российских спортсменов, большая часть которых была лишена права выступать на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

В настоящее время в Международном олимпийском комитете работают две специальные комиссии, которые до конца нынешнего года должны поставить точку в данном вопросе. Иными словами, до старта зимних Олимпийских игр в Пхенхчане остается чуть менее полугода, но вопрос об участии российских спортсменов до сих пор находится в подвешенном состоянии – МОК еще не принял по этому поводу окончательного решения.

В феврале 2017 года WADA уже признавало, что в докладе комиссии Макларена о допинге в российском спорте недостаточно доказательств. Об этом говорилось в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета Кристофа де Кеппера. Однако лишь сейчас были разобраны случаи конкретных спортсменов. Имена этих спортсменов и даже виды спорта не называются. В то же время отмечается, что закрытие дел может вызвать споры в спортивном мире по поводу эффективности российской схемы уничтожения улик и смягчении позиции WADA.

Спортивные лидеры и организации России не должны получить допуск на Игры в Корее, ведь они намеренно нарушают правила и отнимают медали у "чистых" атлетов", – так эмоционально члены NADO обратились к Международному олимпийскому комитету.

В тексте также присутствуют слова, предназначенные только для обвиняемой российской стороны. В этой части заявления национальные антидопинговые организации призывают Россию публично взять на себя ответственность за "мошеннические действия", которые были "детально перечислены в докладе Макларена", где утверждалось, что больше 1000 отечественных атлетов так или иначе улучшили свои спортивные результаты благодаря поддерживаемому на государственном уровне приему допинга с 2011 по 2015 год. По мнению составителей заявления, Россия должна сделать еще ряд внушительных шагов, чтобы доказать, что она действительно настроена на исправление.

Представители национальных антидопинговых агентств не во всех моментах были суровы и непреклонны. Например, они предложили оставить открытой дверь в Пхенчхан для тех российских спортсменов, которым разрешили выступать под нейтральным флагом и которые уже прошли самые тщательные проверки на допинг.

Окончательное решение об участии россиян на зимней Олимпиаде в Пхенчхане должно быть принято на сессии МОК в столице Перу Лиме. На этом собрании две комиссии, ведущие расследование по итогам доклада Ричарда Макларена, должны представить результаты своей работы и вынести вердикт – существовала ли в России система государственной поддержки допинга или нет.

Напоминаем, что первая комиссия занималась перепроверкой допинг-проб россиян, принимавших участие в Играх в Сочи-2014, а вторая пыталась выяснить, имело ли Министерство спорта России какое-либо отношение к сокрытию допинговых нарушений.

"Имеющиеся свидетельства недостаточны, чтобы поддержать утверждение о нарушении антидопинговых правил в отношении 95 спортсменов", – такое мнение генерального директора агентства Оливье Ниггли приводится во внутреннем отчете WADA.

Напомним, в феврале 2017 года WADA уже признавало, что в докладе комиссии Макларена о допинге в российском спорте недостаточно доказательств. Об этом говорилось в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета Кристофа де Кеппера. Однако лишь сейчас были разобраны случаи конкретных спортсменов. Имена этих спортсменов и даже виды спорта не называются. В то же время отмечается, что закрытие дел может вызвать споры в спортивном мире по поводу эффективности российской схемы уничтожения улик и смягчении позиции WADA.

Николай Пешин, проректор по научной работе Российского международного олимпийского университета, профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ, приглашенный профессор МГИМО, приглашенный профессор Афинского университета, доктор юридических наук.

Он задает вопрос: "Почему WADA приняло решение о недоказанности обвинений в применении допинга в отношении 95 российских спортсменов только сейчас, хотя еще в феврале заявило, что доказательств в докладе Макларена недостаточно? У них свои внутренние процедуры, и как это организовано, со стороны мало кто разберется. Тем более что WADA – общественная некоммерческая организация, и у нее есть какой-то регламент ее собственной деятельности. Они его сегодня сами приняли, завтра – поменяли, и никому ничего докладывать не должны.

Думаю, что эти 95 спортсменов из 96, о которых пишут СМИ, – это те, в отношении которых представителям WADA казалось, что обвинения бесспорно докажут. Но их имена не упомянуты, их «дел» никто не видел – разве что кто-то что-то слышал. Исходя из того, что доказательств никаких нет и что все это надо очень быстро раскручивать (собственно, сейчас уже сентябрь, через пару месяцев надо заявляться на зимние Олимпийские игры), думаю, что и МОК требует какой-то определенности – ему ведь тоже надо принимать решение о допуске или недопуске, основываясь на чем-то. Мол, если есть доказательственная база, то представляйте ее, оценивайте, выносите решение. Сейчас все это таким вот образом реализуется.

Успеют ли рассмотреть в оставшееся время ту тысячу случаев, которая упоминалась в печати? Не знаю, что именно в WADA собираются делать. Сложно комментировать, не видя, что на той стороне происходит, а все это – довольно закрытая история. Вполне возможно, что все по-тихому будет свернуто и никогда больше не вернется в публичную сферу. Мы же не знаем, ни обвинения в адрес кого именно рассматривали сейчас, ни что это были за обвинения, ни что за доказательства – ничего. Ну, а что касается допуска спортсменов к Олимпиаде, то если действительно нет доказательств, думаю, их обязаны будут уже допустить к выступлениям.

Вообще сейчас возникла парадоксальная ситуация: одним из условий допуска российских спортсменов к соревнованиям является восстановление в России антидопинговой деятельности по стандартам WADA. И в то же время требование WADA, относящееся к аккредитации этой антидопинговой структуры, состоит в том, что Россия должна признать доклад Макларена, признать приведенные в нем обвинения. Однако складывается странная история: получается, что они сами не признают приведенные в докладе свидетельства достаточными доказательствами по обвинениям, а мы должны признать.

Есть ли смысл тогда нам признавать эти обвинения? Нет, конечно. Если у вас есть доказательства – давайте показывайте. Если нет, то что тогда мы признаем?" – недоумевает Николай Пешин.

Свое мнение о происходящем высказал и Михаил Прокопец, представитель юридической компании "Сила", не раз защищавший спортсменов в случае обвинений в применении допинга. По его оценке, это действительно хорошая новость.

"Во-первых, я уточнил был, что WADA ни с кого ничего не снимало, как пишут СМИ, потому что ни на кого не может наложить никаких санкций. Если помните, доклад Макларена заключался в том, что WADA проводила расследование и передавало данные его федерациям – Федерации легкой атлетики, Федерации паралимпийских видов спорта. Сама же WADA, повторю, не налагала никаких санкций, так что и сейчас не может их снимать. Новость же, которую распространили СМИ, по сути, заключалась в том, что в WADA поступила информация от этих федераций.

Федерации информировали WADA, что, основываясь на доказательной базе, изложенной в докладе Макларена, они не могут наложить санкции на 95 спортсменов. То есть для этих 95 спортсменов у них не хватает доказательств, Макларен не предоставил этих доказательств. Так что обвинения с 95 спортсменов федерации снимают. То есть это не WADA в чем-то там раскаивается или нечто подобное делает, а это федерации, которые используют доклад как доказательственную базу, информируют ее, что не могут наказать спортсменов, потому что доказательств не хватает.

Это хорошая новость, говорящая о том, что в докладе Макларена по мнению руководства федерации недостаточно доказательств для наказания части спортсменов. Что касается остальных спортсменов, то, возможно, в их отношении доказательств достаточно.

К сожалению, нынешняя ситуация не очень благоприятна для того, чтобы давать подробный комментарий – потому что мы не знаем, что это за спортсмены, не знаем даже, что это за виды спорта. У нас есть только общая информация. А ведь санкции накладываются в отношении каждого отдельного спортсмена, это индивидуально. И каждого из спортсменов федерации рассматривают в отдельности и принимают решение по каждому отдельно. Вот в отношении 95 человек нет доказательств.

Что касается следующей Олимпиады и возможности участия в ней российских спортсменов, то тут пока сложно что-либо сказать: нужно смотреть каждый вид спорта и каждого спортсмена в отдельности", – объяснил Михаил Прокопец.

В завершение отметим: среди 29 стран требующих отстранить РФ от Олимпиады-2018, нет Украины.