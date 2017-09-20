"Радикалы под прикрытием"

В среду утром стало известно о задержании лидера организации "Христианское государство – Святая Русь" Александра Калинина и еще нескольких человек. По данным "Интерфакса", их подозревают в причастности к поджогу автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя. По данным источника агентства, задержания проходили в Москве и Липецкой области. Всего в полицию доставлены три человека. Собеседник агентства заявил, что в совершении преступления подозревают выходца из Приднестровья, имя которого не называется.

Однако к вечеру выяснилось, что Калинин был допрошен как свидетель, подозреваемым он не является и не является задержанным. ​

По данным источников РИА Новости, задержанные (или допрошенные в качестве свидетелей) звонили в кинотеатр во Владивостоке и сообщали о якобы заложенной там бомбе. Кроме того, у так называемых "православных активистов" при обыске обнаружены емкости с горючей смесью и листовки "За Матильду – гореть!" Ранее сообщалось, что такую же листовку нашли у лидера движения "Христианское государство – Святая Русь" Александра Калинина.

Калинин в интервью изданию "Медуза" связал сообщения о минировании объектов по всей России с протестами против показа фильма "Матильда". Он рассказал о письме от неких "ребят", готовых "показать кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги". Кроме того, Калинин назвал допустимыми поджоги кинотеатров и "лишение жизни за веру". Лидер "Христианского государства" также предложил сломать режиссеру Алексею Учителю ноги и посадить его на кол.

Первый в России показ Матильды прошел в кинотеатре "Черемушки" во Владивостоке 11 сентября. Именно в него, по словам источника РИА Новости, и поступил звонок от задержанных "православных активистов".

Депутат Наталья Поклонская, которая ведет кампанию против фильма "Матильда", в среду заявила, что Калинин был задержан по ее "депутатскому запросу" в МВД. Она рассказала РБК, что борется таким образом с экстремизмом, проявлением которого она требует признать и саму картину Учителя.

​Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин, который обратился в ФСБ после поджога автомобилей у его офиса, в разговоре с Радио Свобода посетовал, что государственные органы бездействовали так долго:

Когда загорелось, тогда и начали реагировать

– Обидно, что на это ушло почти 9 месяцев, хотя мы предупреждали об этом еще в феврале. Но когда загорелось, тогда все и начали реагировать. А что касается квалификации, то мы не знаем, в рамках какого уголовного дела задержаны подозреваемые, но полагаем, что в рамках дела, которое было возбуждено по факту поджога и умысла на повреждение имущества. Мы считаем, что уголовно-правовая квалификация здесь должна быть иная, потому что налицо террористический акт, и это статья 205-я, – полагает адвокат Константин Добрынин.

Он надеется, что этот шаг заставит радикалов задуматься о последствиях своих действий и, возможно, приостановит волну истерии и насилия, связанных с демонстрацией фильма "Матильда":

Они должны видеть, что не они определяют правила, не они диктуют людям, как жить и какие фильмы смотреть

– Экстремисты, радикалы и террористы должны видеть, что не они определяют правила, а государство, не они диктуют людям, как жить и какие фильмы смотреть, в какие кинотеатры ходить, а все-таки это определяет государство и граждане, определяет здоровое гражданское общество, – полагает юрист. – Я надеюсь, что будет очень мощный сигнал, в том числе и для кинопрокатчиков, которые обоснованно опасаются, в частности господин Мамут, того, что государство не сможет удержать экстремистов. Теперь же государство показало, что оно может контролировать ситуацию и ситуацией управлять. Надеюсь, что в этом смысле все начнут чувствовать себя в безопасности. Это касается и граждан, которые тоже могут чувствовать себя в безопасности и понимать, что могут беспрепятственно смотреть фильмы. Что касается вообще волны, я думаю, что здесь дан сигнал и госпоже Поклонской. Ей надо остановиться в своих дальнейших некорректных юридических заявлениях и действиях, потому что хватит, это зашло слишком далеко, и любые неосторожные юридические заявления могут порождать совершенно невообразимые для всех последствия, даже если ты этого не хотел, – полагает адвокат Константин Добрынин.

Всероссийская общественная православная организация "Христианское государство – Святая Русь" официально не зарегистрирована. Точных сведений о дате ее возникновения, составе и структуре нет. Однако по различной информации в СМИ понятно, что она возникла задолго до конфликта вокруг фильма "Матильда". Организация существовала в форме некоего "Христианского братства". Его лидером являлся Александр Калинин – православный проповедник под псевдонимом Христианин Александр.

Калинин пережил клиническую смерть и снял об этом видеоролик "Клиническая смерть", принесший ему популярность. В нем Калинин утверждает, что во время смерти его душа попала в ад, где он на себе испытал все те муки, которые ждут нераскаянных грешников, а после увидел самого Иисуса Христа. В дальнейшем Калинин стал регулярно снимать ролики на религиозную тематику, где призывал людей к покаянию и необходимости исправления своей жизни в соответствии с заповедями бога.

Впоследствии Калинин и его почитатели встретились и создали сообщество. Со слов руководителей организации, ХГСР имеет весьма разветвленную структуру и ее представители, сторонники и просто сочувствующие люди есть практически во всех регионах России. Организация ХГСР возникла после знакомства Александра Калинина с Мироном Кравченко – есаулом казачьего войска, общественным деятелем, в прошлом активным участником различных инициатив по духовному и национальному возрождению Русского народа. Вместе они разработали название и основы идеологии, в результате чего организация стала позиционировать себя как "Духовно-политический Орден".

Мирон Кравченко – человек интересной судьбы. Официально его должность звучит как "руководитель организации по Центральному региону, Москве и Московской области". Кравченко вышел из среды русских националистов: как выяснила в начале 2017 года газета "Псковская губерния", в начале нулевых годов он был членом нескольких российских движений праворадикального толка, в том числе движения "Великая Россия", организовывал правый "Русский марш" в Мурманске. В 2014 году Кравченко, как и многие российские националисты, переметнулся на Украину, в 2015 году принимал участие в создании "Антипутинского информационного фронта", ставившего своей целью "донесение до жителей РФ и народов, пострадавших от путинского режима, информации, которая разоблачит ложь Кремля".

Организация провела несколько форумов с участием российских политэмигрантов и активистов, бежавших после войны из Крыма и Донбасса, а также ряд уличных акций в Киеве и других украинских городах. Один из ее руководителей, Сергей Пархоменко, связывает Мирона Кравченко и "Христианское государство" с российскими спецслужбами, хотя и признает, что сам Кравченко был "идейным" – просто эти "идеи" менялись с калейдоскопической скоростью:

Мирон Кравченко был политэмигрантом из России

– Антипутинский информационный фронт был создан в 2015 году. Собственно говоря, на его учредительной конференции присутствовал и Мирон Кравченко, в тот момент – политический эмигрант из России. Задачей было бороться с российской пропагандой, придумывать какие-то интересные мероприятия, которые были бы контрпропагандистскими. Мы запускали свою пропаганду против российской, ломали стереотипы и разрывали шаблоны в тех многих вопросах, на которых базируется российская пропаганда и восприятие российским обществом действительности.

– Как и когда на вашем горизонте появился Мирон Кравченко? Вы говорите, что он был на учредительной конференции Антипутинского информационного фронта, то есть вы знали его еще до этого?

Он был полностью на нашей стороне

– Да, мы познакомились осенью 2014 года. Мы проводили конференцию по Кубани "Кубань – это Украина". Мы проводили конференцию в музее украинской пропаганды на Троещине, в Деснянском районе Киева. Там у нас был гость, Мирон, которого пригласили через знакомых и который, в принципе, много в чем поддерживал эти идеи. Потом я с ним общался некоторое время и пригласил на конференцию, которая была в августе 2015 года. Он поддерживал Майдан, он поддерживал Украину в войне, он был против аннексии Крыма и войны в Донбассе, многих своих знакомых отговорил ехать воевать в так называемые ДНР и ЛНР, за что мы ему благодарны. Он был полностью на нашей стороне, против всей этой путинской системы и лично против Путина.

– В чем конкретно были его претензии к Путину и российским властям?

– Он романтик, революционер. У него, скажем так, другое восприятие мира. Он не воспринимал архаичную модель российского общества, его "неосовковость". Самой мерзкой он считал необольшевистскую сущность российского политикума и общества. То есть в нем как бы есть какие-то национальные моменты, но все опирается на советские мифы, на советскую историческую традицию, на подвиги советских людей. А он вообще не воспринимал совок и советский период, потому что больше считал себя христианским фундаменталистом. Считал, и небезосновательно, что советская власть – это безбожники, видел в путинской России ее нехристианскую сущность, которая прикрывается православием и так далее.

– Вы знали на момент учреждения вашего движения, что Мирон Кравченко был членом Союза православных хоругвеносцев, это такая организация так называемых православных активистов, членом националистической партии "Великая Россия", что он организовывал "Русский марш" в Архангельске, так называемый "Русский клуб" в Украине?

– Я знаю. И русский эмигрантский клуб – это была идея, которую обсуждали в том числе и другие мои знакомые. Это было нужно для разрыва шаблона, чтобы понимать, что Украина воюет не против русских, не против русской нации, а против российского империализма как такового. Мы во время войны смогли очень вовремя понять, что русский националист не только имперский. Есть русские националисты, которые хотят сохранить русскую нацию в некоторых этнических границах, то есть не на всей территории современной России, а на территории компактного проживания, где и зарождался русский этнос, то есть больше центральные регионы, Новгородская область на севере и чуть-чуть на юг. То есть это был не имперский русский национализм. По крайней мере, он себя так позиционировал: я за русских, но против империи, против того, чтобы у Украины забирать территорию, украинцы – наши братья, и мы считаем, что Путин очень мерзко поступил, называя публично, что украинцы – брать, а сам отобрал территорию. Кем он был – не было секрета, и это было нужно для борьбы, потому что среди русских националистов тоже нужно было проводить работу, чтобы показать, что Путин – враг для русских, как и для украинцев, и для любой нации, которая пострадала от агрессивной имперской российской политики. Любые средства в этой войне хороши. Если нужно работать с русскими националистами, ничего в этом плохого нет. К тому же во многих вопросах мы находили общие точки соприкосновения, это была общая борьба для украинцев, для русских и для других народов России, чтобы убрать этот режим. Потому что он уничтожает людей – одних просто блокирует, других физически уничтожает, бросая в мясорубку войны в Сирии и в Украине.

– Рассказывал ли Кравченко, как он появился в Украине? Вы говорите, что он позиционировал себя как беженец из путинской России. Он какие-то детали приводил – как он уехал, преследовали ли его?

Кравченко был против Путина

– Я знаю, что его преследовали. Я не помню деталей, особо и не вдавался. Естественно, его проверяли, спецслужбы были проинформированы, что он приехал, живет, и его деятельность не несла угрозу Украине, а наоборот, она больше несла угрозу путинской России. Очень многих, кто участвовал в "Русских маршах", взяли на карандаш спецслужбы, одних они просто перевербовали, сделали агентами, отправили воевать на Донбасс или посадили, если они были против Путина. Кравченко был из той категории, которая против Путина, и он, не желая быть инструментом в руках спецслужб и не желая сесть в тюрьму, просто уехал. Его позиция по Майдану, по войне, по аннексии Крыма была нашей позицией, то есть украинской позицией, поэтому это было важно.

– А он рассказывал, по каким документам он живет в Украине, подавал ли он на убежище?

В какой-то момент я узнал, что он встал на рельсы православного фундаментализма

– Он пробовал легализоваться, но, к сожалению, у нас такая система, что многие эмигранты из России во время войны до сих пор не имеют статуса беженца. Это большая проблема. И он тоже не легализовался, работы у него не было, поэтому он уехал в Беларусь. Какое-то время был даже в России, а потом в основном пребывал на территории Белоруссии. После его отъезда из Украины я с ним общался мало и точечно. И в какой-то момент я узнал, что он встал на рельсы православного фундаментализма, который, на самом деле, просто был прикрытием идеологии "русского мира", что только под московских омофором можно объединить всех православных.

– На момент его отъезда из Украины никаких идеологических разногласий с ним у вас и у других членов Фронта не было?

– У нас не было. Понятно, что он был религиозно заангажирован, а мы организация гражданская, у нас нет религиозного момента, и правильно, потому что у нас были и мусульмане, и просто люди, которые относятся к другим религиям или не были верующими. Мы этот вопрос просто не обостряли, находили компромисс.

– Что могло произойти с Мироном, почему он изменил свою позицию и теперь является одним из руководителей "Христианского государства", которое в России рассылает эти письма?

Он всегда был верующим человеком, но в силу радикализма пошел по крайней линии

– Он всегда был верующим, христианином, но просто, видимо, в силу возраста и радикализма, пошел по крайней линии. Это первое. Второе, может быть, он обиделся на украинские власти, потому что ему не помогли ни легализоваться, ни найти какую-либо работу, не дали статус беженца. И третье, его просто обработали идеологически адепты "русского мира", его просто зазомбировали. Если раньше он говорил, что главная угроза – это исламский фундаментализм, в чем я был с ним согласен, а теперь он говорит, что все это жидомасонский сговор, то есть это такие взгляды, которые сейчас непопулярны, и видно, что с ним провели работу. Очевидно, что люди, которые с ним работали, явно входят в круг общения российских спецслужб, используя таких, как он, для реализации некоторых своих целей, прикрываясь благородной идеей защиты христиан, и раскачивают ситуацию, в том числе устраивая внутренние российские конфронтации, на фоне которых очень сплачивается общество, чтобы прейти на очередные президентские выборы. Это все разыграно спецслужбами и только им выгодно.

– Вы думаете, его спецслужбы обработали, еще когда он находился в Украине или еще до его приезда в Украину?

Его обработка началась в 2015 году

– Нет, обработка началась, когда он уехал в 2015 году, активно началась. Я уверен, что его просто используют, его идейный идеализм. Я знаю, какие у него были взгляды, когда он был здесь, у него были свои четкие позиции, но он не был обработан, как сейчас. Я не знаю, что он состоит в более радикальных христианских организаций, но меня напугало, когда он начал спрашивать: "А узнайте, какая национальность у президента Украины. А узнайте, какая национальность у того-то?" Я говорю: "Все знают, какая национальность. Почему ты сейчас об этом сказал? Ты про это не знал год, два назад, когда мы начали общаться?" Это говорит о том, что человеку явно что-то вбили в голову, и он сконцентрировал все внимание на тех вопросах, которые раньше не заострял. Это означает, что его кто-то специально и планомерно подводил к этому моменту. А подводить могут только профессиональные люди, какие-нибудь подразделения российского ФСБ, например. Скорее всего, так оно и есть. В спецслужбах есть люди, которые занимаются психологической обработкой, и я думаю, что он попал под их влияние.

– Он часто ходил в церковь?

Мирона использовали очень умело

– Я за этим не следил, но он был человеком верующим. Видно было, что у него есть такое видение ситуации. Но я не следил за его религиозной жизнью. В силу многих обстоятельств российским эмигрантам, которые поддерживали Украину изначально, им в Украине тяжело. И у нас нет возможности, финансового ресурса планомерно закрывать все задачи, которые требует информационная война. В результате чего некоторые люди обижаются и из союзников превращаются, в лучшем случае, в нейтральных, а в худшем случае они переходят на сторону врага. Если человек с неустоявшейся психикой или с не очень четкой позицией всегда может попасть под влияние первым. Я думаю, что Мирона использовали очень умело и подтолкнули в некотором направлении, – полагает Сергей Пархоменко.

Руководитель информационно-аналитического центра Сова Александр Верховский предполагает, что за созданием "Христианского государства" могут стоять высшие чины Русской православной церкви:

Я не думаю, что эта группа товарищей все организовала

– Я не уверен даже, что это организация в полном смысле этого слова, – считает эксперт, – Я думаю, что это просто некая группа людей, которая, среди прочего, публично выступает на эту тему. Потому что их лидер как-то очень уклончиво на эту тему выступал – что он понимает, но сам вроде бы их не организовывал. Я думаю, это постепенно выяснится. Судя по тому, что там все уже не молодые ребята, они все с каким-то бэкграундом в этой области. Один из них был в РОНСе, это Российский общенациональный союз, Мирон Кравченко, кто-то связан с православным активистом Иваном Отраковским, который в свое время нам обещал, что тут будут православные дружины патрулировать, которых мы так и не увидели. В принципе, я не думаю, что эта группа товарищей все это организовала. Я думаю, что они просто удачно выступают в роли спикеров, которые хотя бы отчасти замешаны в материальных насильственных действиях, но сами насильственные действия могут предпринимать люди, с ними вовсе не связанные. Это движение против" Матильды" явно гораздо шире, чем эта группа, и радикализация этого движения явно происходит при каком-то попустительстве церковных верхов, скажем так. Трудно наверняка сказать, кто персонально за этим стоит, но просто без этого явно не обходится, – полагает Александр Верховский.

Заявления лидера "Христианского государства" Калинина о том, что его отделения есть во всех российских регионах, кажутся эксперту явным преувеличением. Так же скептически он относится и к предположениям о том, что "Христианское государство" – это проект ФСБ:

Это определенно какое-то церковное порождение

– У нас, конечно, все может быть, но я очень сомневаюсь. Я просто не понимаю, зачем ФСБ это надо. Это определенно какое-то церковное порождение, и если к этому имеют отношение какие-то силовики, то все-таки не на уровне целых ведомств, а в каком-то более личном качестве. Просто это движение является в сущности просто очень радикальной формой в реализации идеологической политики, которая проводится сверху последние несколько лет. Конечно, "Христианское Государство" идет далеко впереди государственной политики, но всегда найдутся люди, которые пойдут далеко впереди. Может быть, среди них есть и какие-то люди из ФСБ, но мне трудно себе представить это. Непонятно целеполагание. Я не сомневаюсь, что у нас не одна Поклонская придерживается таких радикальных воззрений, но чтобы целое ведомство вступило на такой радикальный путь…Сомневаюсь, что это так, – говорит Верховский.