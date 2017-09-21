Центральный банк России объявил о санации Бинбанка

Центральный банк России в четверг утром объявил о санации Бинбанка. Из пресс-релиза следует, что меры по повышению финансовой устойчивости будут приниматься с привлечением денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. В сообщении подчеркивается, что банк продолжит работать в обычном режиме.

Накануне в Банке России заявили, что Бинбанк получит средства, "необходимые для поддержания ликвидности". Сумму в руководстве регулятора не назвали, но уточнили, что о выделении этих средств попросил сам Бинбанк.

Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов уже заявлял, что финансовое оздоровление организации планируется проводить через Фонд консолидации банковского сектора.

Бинбанк входит в число 30 крупнейших банков России, занимая 12 место по объему активов и седьмое место по размерам вкладов физических лиц. Сообщения о его финансовых проблемах участились в последние недели.