"Абсурд и безумие"

Сегодня в Москве на "Аллее правителей" торжественно открывают бюсты Ленина и Сталина. Об этом сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов. Всего на "Аллее правителей" установят восемь бюстов руководителей России XX века - Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева и Ельцина. Это будет первый памятник Ленину, установленный в постсоветский период, отметил Кононов.

"Аллея правителей" является попыткой отобразить историю России в лицах ее правителей. В сквере в Петроверигинском переулке, рядом с Музеем военной формы одежды Российского военно-исторического общества, уже установлены 33 бюста - от великих князей времен образования централизованного государства до деятелей Временного правительства 1917 года. Помимо этого на аллее в граните запечатлено генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых.

Посетители "Аллеи правителей" могут увидеть здесь бюсты последнего русского императора Николая II и руководителей Временного правительства - князя Георгия Львова и Александра Керенского.

В церемонии открытия новых скульптур принимают участие министр культуры Владимир Мединский, автор работ Зураб Церетели и вдова первого президента России Наина Ельцина. Как сообщили Радио Свобода в пресс-службе РВИО, по ее просьбе открытие бюста Бориса Ельцина перенесено на день его рождения 1 февраля.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков признал, что установка бюстов может вызвать неоднозначную реакцию общества, но заявил, что их ставят "не в угоду какой-то политической конъюнктуре, а чтобы напоминать, что у нас была такая история". Аллея будет нести "образовательную функцию", уточнили в обществе. Здесь предложили проводить открытые уроки для школьников и кадетов.

Историк Борис Соколов полагает, что появление советских вождей в "Аллее правителей" не случайно:

Это говорит по ностальгии по советским временам

- Это говорит о ностальгии Военно-исторического общества по советским временам. Им важно поставить памятники Ленину, Сталину, Брежневу, Андропову, - говорит Соколов. - Они хотят легитимизировать советское прошлое хотя бы в его имперской составляющей. И власть это поощряет. Поскольку Военно-историческое общество фактически создано властью, естественно, это не вызывает ее возражений. На это же выделяются, я так понимаю, немалые деньги. Это свидетельствует о том, что советская имперская составляющая сознания остается у правящих кругов, и они стремятся поддерживать ее у населения, - уверен историк.

Можно же просто поместить в учебниках фотографии всех этих персонажей

Авторы концепции "Аллеи правителей" надеются, что она будет "нести образовательную функцию", туда будут приходить школьники и кадеты. Эта идея кажется Борису Соколову странной:

- Собственно говоря, можно же просто поместить в учебниках фотографии всех этих персонажей, и все. Не понимаю, почему школьники и кадеты должны при этом находиться среди бюстов. Тем более что при Советах кадетов вообще не было, а в гражданскую войну учащиеся кадетских корпусов дрались против большевиков, - напоминает Борис Соколов.

Ранее установленные на "Аллее правителей" бюсты авторства скульптора Зураба Церетели вызвали неоднозначную реакцию в российской научной среде: ученые обнаружили, что они полностью скопированы с известных работ XIX века скульптора Феликса Шопена. Об этом в частности писал кандидат исторических наук и доцент РГГУ Сергей Шокарев:

Когда видишь, как это сделано - плохо, халтурно, к проекту теряется всякое уважение

- Я отношусь к этому проекту неоднозначно. Если цель музея – показать всех руководителей государства, наверное, это было бы неплохо – говорит ученый. - Но когда видишь, как это сделано – плохо, халтурно, к этому проекту теряется всякое уважение. В настоящие время есть и антропологические конструкции, есть очень хорошие разработки по истории костюма, все можно было бы сделать с привлечением специалистов. Но сейчас мы видим перед собой ряд каких-то фантастических персонажей, тем более, даже не очень понятен принцип их отбора. Например, царь Иван Алексеевич там отсутствует. Какой-то произвол творится с древними князьями - кто-то есть, кого-то нет, и к этому много вопросов, - говорит историк.

Кроме того, изучив изображения скульптур и проведя их искусствоведческий анализ, Сергей Шокарев сделал вывод, что автор бюстов Зураб Церетели совершенно не озаботился их достоверностью:

Этот скульптор привык делать монументальные заказы, не сильно при этом напрягаясь

- Мне кажется, что просто такой подход. Этот скульптор привык делать большие, монументальные заказы, не сильно при этом напрягаясь. Наверное, там работает бригада. В свое время я выявил там значительное количество совпадений с бюстами скульптора второй половины XIX века Феликса Шопена, он делал небольшие настольные бюсты. А в настоящее время они просто увеличены до существенных размеров. Кроме меня, этим занимались и другие люди, было установлено, что практически все древние правители украдены у Шопена, напрямую воспроизведены в увеличенном размере со скульптур Феликса Шопена. Это может понять любой пользователь интернета, у которого есть функция поиска по картинкам. Это, конечно, очень сильно подрывает любое уважительное отношение к этому проекту. Ко всему прочему, я не уверен, что эти бюсты прошли комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме, что она их одобрила. Всем этим занимается Российское военно-историческое общество, которое имеет свои представления о нашей истории, и оно просто нам их навязывает. Например, последняя скульптура – под эгидой общества открыли памятник Калашникову - человеку с автоматом. Этим, по-моему, все сказано. Это такой взгляд на отечественную историю, который они продвигают. Иногда у них получается нормально, но в случае с "Аллей правителей" все вышло халтурно и безобразно, - считает историк Сергей Шокарев.

Доктор филологических наук, профессор ВШЭ, историк культуры Гасан Гусейнов полагает, что появление "Аллеи правителей" не вызовет сопротивления в российском обществе, несмотря на явную абсурдность этого проекта:

Эта идея абсолютно абсурдная и безумная

- У нас под "Аллеей правителей" понимают "Аллею славы правителей". В принципе, эта идея вписывается в желание нынешних руководителей России без всяких швов соединить все прошлые режимы в некий единый кусок: у нас была прекрасная, великая история в ХХ веке, давайте поклоняться всем правителям, которые на этой земле были вознесены на престол, - говорит ученый. - Эта идея абсолютно абсурдная и безумная, потому что один правитель, чтобы взойти не престол, должен был уничтожить другого, и сидели они бесконечно долго, некоторых загрызали соратники, другие уходили сами, после них начинался хаос. Это событие, отталкивающее Россию куда-то в прошлое, - полагает Гасан Гусейнов.

То, что бюсты в "Аллее Правителей" копируют скульптуры XIX века, на взгляд ученого, тоже не случайно:

Общество на это реагировать не будет, потому что оно полностью деморализовано

- Сейчас и в политике, и в культурной жизни очень сильна архаизирующая тенденция – все должно быть похоже на некоторый усредненный стиль, по возможности близкий к концу XIX века стиль. Это должно быть эклектично и напоминать о безмятежной, как сейчас некоторые думают, истории русской монархии конца XIX века, хотя ничего безмятежного в ней уже не было. А общество наше на все это никак реагировать не может и не будет, потому что оно полностью деморализовано. Это деморализованная и апатичная среда, где время от времени взбулькивают какие-то экстремистские силы, а с другой стороны, раздаются какие-то либеральные голоса, но очень тихие, полупридушенные. Так что пока остается только наблюдать за всем этим. Никаких оснований для сколько-нибудь широкого социального протеста против этого явления я не вижу, - рассказал Гасан Гусейнов.

"Аллея Правителей" была открыта 26 мая 2017 года министром культуры России Владимиром Мединским и министром образования Ольгой Васильевой.